Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De FA Cup-finale van 2022 vindt plaats op zaterdag 14 mei.

Chelsea en Liverpool zullen opnieuw strijden om een grote trofee, nadat ze eerder dit seizoen tegenover elkaar stonden in de Carabao Cup-finale. Liverpool won toen, dus kan Chelsea wraak nemen?

Hier is alles wat je erover moet weten, inclusief hoe je het live kunt zien.

De FA Cup-finale vindt plaats in het Wembley Stadium op zaterdag 14 mei 2022.

De finale begint om 16.45 uur BST. De TV programmering zal waarschijnlijk echter veel eerder beginnen.

Craig Pawson is de on-pitch scheidsrechter voor de finale, met Dan Cook en Edward Smart als assistenten langs het veld. De video-assistent-scheidsrechter (VAR) is Paul Tierney.

In het Verenigd Koninkrijk is de FA Cup-finale van 2022 gratis te zien op BBC One en ITV.

Aangezien de BBC en ITV dit jaar de uitzendrechten voor de FA Cup-finale delen, kun je de finale live bekijken (of inhalen) via BBC iPlayer en ITV Hub.

De BBC heeft de finale eerder live uitgezonden in 4K HDR op BBC iPlayer, met behulp van het hybride log gamma-formaat (HLG). Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2019.

Er is echter nog geen bevestiging of het van plan is om dit opnieuw te doen. We zullen updaten als we meer horen.

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Rik Henderson.