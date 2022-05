Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De finale van het Eurovisiesongfestival 2022 begint op zaterdag 14 mei in Turijn.

Vandaag, 10 mei, en donderdag 12 mei vinden ook twee halve finales plaats om te beslissen welke 20 landen zich bij de "grote vijf" Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zullen voegen in de krachtmeting van dit weekend.

Hier vind je alles wat je moet weten over het grootste en gezelligste live-evenement van allemaal, inclusief waar je het live kunt volgen.

Het Eurovisie Songfestival, dat in 1956 van start ging, is een jaarlijkse wedstrijd voor het schrijven van liedjes die door de Europese Radio-Unie wordt georganiseerd.

Elk jaar zenden de deelnemende landen een liedje in, dat meestal door hun eigen bevolking wordt gekozen uit verschillende kandidaten, met een grote finale die over de hele wereld wordt uitgezonden.

De liedjes worden vervolgens live uitgevoerd in het gastland (meestal het land van herkomst van de winnaar van het voorgaande jaar) en er wordt een winnaar gekozen nadat elk land zijn favorieten heeft beoordeeld. Dit gebeurt door een combinatie van selectie door deskundigen en stemmen door het publiek.

De laatste jaren zijn er twee halve finales vóór de finale, omdat het aantal deelnemers sterk is toegenomen. Zelfs Australië is vandaag uitgenodigd om deel te nemen.

De eerste halve finale van Eurovisie 2022 vindt plaats op dinsdag 10 mei 2022, aanvang 21.00 uur CEST (20.00 uur BST).

De tweede vindt plaats op donderdag 12 mei 2022, aanvang 21.00 uur CEST (20.00 uur BST).

De finale van Eurovisie 2022 vindt plaats op zaterdag 14 mei 2022, en begint ook om 21 uur CEST (20 uur BST).

Elk van de deelnemende landen zendt de halve finales en de finale van het Eurovisie Songfestival uit op terrestrische televisie via een van zijn grote zenders - zoals de BBC in het Verenigd Koninkrijk.

Op die manier kan je de uitzending met lokaal commentaar bekijken.

Je kunt de halve finales en de finale echter ook bekijken op YouTube, bovenaan deze pagina of via de video's hieronder.

Momenteel staat de eerste halve finale bovenaan de pagina omdat die als eerste wordt getoond. We zullen dat updaten naarmate de wedstrijd vordert.

De tweede halve finale is hier:

Terwijl de stream van de grote finale hier is:

Aan het Eurovisie Songfestival doen dit jaar 40 landen mee. Oorspronkelijk waren het er 41, maar Rusland is verbannen wegens de invasie van dat land in Oekraïne.

De volgorde voor de eerste halve finale is als volgt:

Albanië: Ronela Hajati - Sekret Letland: Citi Zēni - Eat Your Salad Litouwen: Monika Liu - Sentimentai Zwitserland: Marius Beer - Boys Do Cry Slovenië: LPS - Disko Oekraïne: Kalush Orchestra - Stefania Bulgarije: Intelligent Music Project - Intention Nederland: S10 - De Diepte Moldavië: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul Portugal: MARO - Saudade, Saudade Kroatië: Mia Dimšić - Guilty Pleasure Denemarken: REDDI - De Show Oostenrijk: LUM!X feat. Pia Maria - Halo IJsland: Systur - Með Hækkandi Sól Griekenland: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together Noorwegen: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana Armenië: Rosa Linn - Snap

Hier is de volgorde voor de tweede halve finale:

Finland: De Rasmus - Jezebel Israël: Michael Ben David - I.M Servië: Konstrakta - In Corpore Sano Azerbeidzjan: Nadir Rustamli - Fade To Black Georgië: Circus Mircus - Lock Me In Malta: Emma Muscat - I Am What I Am San Marino: Achille Lauro - Stripper Australië: Sheldon Riley - Not The Same Cyprus: Andromache - Ela Ierland: Brooke - That's Rich Noord-Macedonië: Andrea - Circles Estland: Stefan - Hope Roemenië: WRS - Llámame Polen: Ochman - Rivier Montenegro: Vladana - Breathe België: Jérémie Makiese - Miss You Zweden: Cornelia Jakobs - Houd Me Dichterbij Tsjechië: We Are Domi - Lights Off

10 deelnemers uit elke halve finale plaatsen zich (door te stemmen) voor de grote finale. Als senior leden van de EBU plaatsen Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zich elk jaar automatisch voor de finale. Meestal krijgen ze ook gezelschap van het gastland van dat jaar, maar naast een van de "grote vijf" is dit keer ook Italië gastland.

Volgens de Britse bookmakers is Oekraïne de favoriet om het Eurovisie Songfestival 2022 te winnen. Het zal zeker de emotionele keuze zijn.

Het wordt op de voet gevolgd door Italië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Je kan de top vijf favorieten bekijken via de officiële video's hieronder.

Kijk ook uit naar Subwoolfer uit Noorwegen met"Give That Wolf A Banana". Het is het soort vreemdheid en plezier dat normaal met Eurovisie wordt geassocieerd en er doen een paar geruchten de ronde dat het Noorse duo Ylvis wel eens achter de maskers zou kunnen zitten. Ylvis is het broederlijke tweetal achter The Fox (What Does The Fox Say?) dat in 2013 de hitlijsten bestormde.

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Rik Henderson.