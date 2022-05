Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kort voor de BAFTA TV awards op zondag, maakte de BBC bekend wie Jodie Whittaker zal opvolgen als de nieuwe Doctor Who.

Ncuti Gatwa zal de 14e Doctor zijn wanneer de serie terugkeert in 2023.

De ster van Netflix's Sex Education maakte grote indruk tijdens zijn auditie, volgens de terugkerende showrunner Russell T Davies : "Het was onze laatste auditie. Het was onze allerlaatste," zei Davies.

"We dachten dat we iemand hadden, en toen kwam hij binnen en stal het."

Gatwa speelde Eric in Sex Education, een rol die hem enigszins tot een culthit maakte. Hij werd zelfs genomineerd voor een BAFTA in de prijzen, voor beste mannelijke prestatie in een komedieprogramma, maar verloor het van Jamie Demetriou voor zijn hoofdrol in Stath Lets Flats.

Hieronder kun je zien hoe goed hij was in de Netflix-show, dankzij deze door fans gemaakte compilatie. Het bevat echter wel spoilers, als je van plan bent om de serie te kijken.

Gatwa onthulde dat hij ernaar uitkeek om zijn eigen stempel te drukken op de rol van The Doctor: "Het voelt echt geweldig. Het is een hele eer. Deze rol is een instituut en het is zo iconisch," vertelde hij de BBC.

"Ik voel me erg dankbaar dat ik het stokje overgedragen heb gekregen en ik ga proberen mijn best te doen."

