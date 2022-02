His Dark Materials seizoen 3: Alles wat we weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - His Dark Materials is een van de grote trilogieën in de moderne literatuur van auteur Philip Pullman, en na de mislukte Hollywood-aanpassing in 2007 waren er angsten dat het misschien nooit de geweldige versie op het scherm zou krijgen die het verdient.

HBO en de BBC kwamen tussenbeide om dat recht te zetten met hun tv-versie, en terwijl de eerste twee seizoenen van de show in het achteraanzicht zijn, is een derde en laatste reeks afleveringen bevestigd. Ontdek hier alles wat we weten over seizoen drie van de show.

We hebben geen exacte releasedatum voor het volgende seizoen van His Dark Materials, hoewel we wel weten dat de serie in december 2021 werd opgenomen. de normale tijdlijnen van tv-productie.

Het was een ongelooflijke reis van zes jaar door de werelden van #HisDarkMaterials , maar het is tijd om de deuren van het laatste hoofdstuk te sluiten.



Dat is een afsluiting van seizoen 3. pic.twitter.com/IRKO3u6EhX — Zijn donkere materialen (@darkmaterials) 26 november 2021

Zodra we een bevestigde releasedatum hebben, werken we deze functie bij om ervoor te zorgen dat deze informatie weergeeft, maar totdat we meer van HBO horen, kunnen we alleen maar wachten.

Als je in het VK bent, kun je er op basis van eerdere seizoenen op rekenen dat je het volgende seizoen van His Dark Materials kunt bekijken terwijl het op de BBC wordt uitgezonden, hetzij op uitzendkanalen of via de iPlayer. In de VS zal het ondertussen exclusief via HBO zijn, opnieuw of je de jouwe via de kabel krijgt of HBO Max gebruikt.

We weten hoeveel afleveringen er zullen zijn in het laatste seizoen van His Dark Materials, dankzij een citaat van Jane Tranter , een uitvoerend producent van de show - ze bevestigde dat het een serie van acht zal zijn:

"Ik hou van verhalen die heel langzaam worden verteld en zoiets van: 'Laten we hier echt induiken', maar eerlijk gezegd was ik dat, ik verlangde er gewoon naar om mijn hele leven His Dark Materials te maken, en eigenlijk is The Amber Spyglass helemaal goed aangepast in acht afleveringen en ik zal volledig en nederig toegeven dat ik het helemaal mis had en uit mijn kont praatte. Ik wilde het echt gewoon blijven doen. "

Het goede nieuws voor degenen die willen weten wat er in het volgende seizoen komt, is dat het, heel duidelijk, is gebaseerd op de derde roman in Pullman's trilogie - The Amber Spyglass.

Dit betekent dat je het verhaal voor kunt zijn door de roman te lezen als je wilt (en we raden je ten zeerste aan om dat te doen, het is een knaller), hoewel je misschien vrij wilt blijven van de kennis om de zaken frisser te houden.

Lyra en Will hebben nog veel meer bezienswaardigheden te zien en een gevaarlijke reis te maken, om het luchtig te zeggen, terwijl Miss Coulter en Lord Asriel zich om hen heen zullen blijven verstrengelen terwijl ze worstelen om inspraak te hebben over de toekomst van de mensheid en haar interactie met Dust .

Als je in het VK bent, kun je beide eerste twee seizoenen van His Dark Materials op BBC iPlayer bekijken zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat ze verdwijnen voordat je ze kunt inhalen.

In de VS kan het op dit moment een HBO Max-abonnement betekenen, zodat je de show op HBO's eigen streamingplatform kunt bekijken. Je kunt het echter ook bekijken op Hulu, met een HBO-add-on.

Helaas, aangezien het bronmateriaal eindigt met The Amber Spyglass, weten we dat dit het laatste seizoen van His Dark Materials zal zijn. Of wij?

Philip Pullman heeft een tweede trilogie van romans geschreven die zich afspeelt in dezelfde wereld als zijn eerste drie, The Book of Dust, waarvan twee delen nu te lezen zijn en een derde in 2022 uitkomt. Hoewel de romans niet allemaal tijdens de gebeurtenissen van His Dark Materials, ze bevatten enkele van zijn personages - Lyra in het bijzonder.

Dit betekent dat we een terugkeer naar Lyra's Oxford voor het tv-programma later niet uitsluiten, hoewel het onder een andere naam zou kunnen komen. Nogmaals, we hopen stilletjes dat ze dit nastreven, aangezien de nieuwe romans tot nu toe net zo fascinerend zijn als de oudere boeken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.