(Pocket-lint) - Het duurt niet lang meer voordat Killing Eve een onvermijdelijk bloederig hoogtepunt bereikt. Het vierde en laatste seizoen zal binnenkort beschikbaar zijn in het VK en de VS, we zullen ontdekken of Eve en Villanelle erin slagen om de Twaalf, elkaar uit te schakelen, of gewoon samen de zonsondergang in te gaan.

Hier is alles wat je er tot nu toe over moet weten.

Killing Eve seizoen 4 gaat op 27 februari 2022 in première in de VS en een dag later in het VK.

KIlling Eve seizoen 4 zal beschikbaar zijn vanaf maandag 28 februari 2022 op BBC iPlayer in het VK. Het wordt ook vertoond op BBC One.

28.02.2022



Bekijk #KillingEve op iPlayer vanaf 28 februari pic.twitter.com/LecGoEnvA8 — BBC (@BBC) 14 februari 2022

BBC America zendt KIlling Eve uit op tv in de VS vanaf zondag 27 februari 2022. De show zal vanaf dezelfde datum ook te streamen zijn op AMC+, waarbij de eerste twee afleveringen vanaf het begin beschikbaar zijn.

Zoals met elk van de voorgaande seizoenen, zullen er 8 afleveringen zijn in Killing Eve seizoen 4.

LET OP: SPOILERS!!!

Er is een trailer (hieronder) uitgebracht die een paar belangrijke plotpunten laat zien. De Twaalf worden namelijk één voor één opgejaagd en vermoord, met Carolyn schijnbaar de belangrijkste verdachte.

Volgens het persbericht van AMC+ is Eve op een "wraakmissie", terwijl Villanelle probeert te bewijzen dat ze niet langer een monster is en veranderd is. We zullen zien hoe dat gaat.

Onnodig te zeggen dat veel mensen aan een plakkerig einde zullen komen.

Natuurlijk hebben degenen die de Vallanelle-romanserie van Luke Jennings hebben gelezen misschien een idee, maar laten we hopen dat ze voorlopig geen zin hebben.

De sublieme Sandra Oh en Jodie Comer keren natuurlijk terug als respectievelijk Eve en Villanelle. Fiona Shaw speelt ook nog een keer als Carolyn.

Misschien wel het meest opvallende is dat Laura Neal (Sex Education, Secret Diary of a Call Girl) de hoofdschrijver van de serie wordt, in de voetsporen treden van Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell en Suzanne Heathcote (die elk seizoen 1 tot 3 respectievelijk).

Alle Killing Eve-seizoenen 1-3 zijn beschikbaar om bij te praten op BBC iPlayer in het VK, AMC+ in de Verenigde Staten.

Er is zeker...

Seizoen 4 is het laatste seizoen van Killing Eve. Er zijn geen plannen om extra seizoenen te maken. Boehoe!

Geschreven door Rik Henderson.