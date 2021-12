Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peaky Blinders zal binnenkort zijn hoogtepunt bereiken, met series 6 waarvan wordt bevestigd dat het de laatste is. Yep, Steven Knight's ongelooflijke misdaadthriller uit de West Midlands zal eindigen in 2022 - in ieder geval op televisie.

Dus, wanneer kun je het bekijken? Wat moet je verwachten? En, zijn er trailers? We onthullen alles.

We hebben nog geen releasedatum voor de zesde serie Peaky Blinders. De eerste volledige trailer wordt op 1 januari 2022 om 18.00 uur GMT in het VK uitgezonden (op BBC One). Hopelijk weten we dan wanneer de eerste aflevering beschikbaar zal zijn.

Net als het vorige seizoen wordt serie 6 uitgezonden op BBC One in het VK (de vorige serie werd voor het eerst uitgezonden op BBC Two).

Voor Amerikaanse kijkers zal het waarschijnlijk enkele weken nadat het in het VK is uitgezonden, op Netflix in de Verenigde Staten verschijnen. Dat betekent dat het hoogstwaarschijnlijk rond de lente beschikbaar zal zijn.

Je moet niet verwachten dat het op zijn vroegst eind 2022 op Netflix UK zal verschijnen, maar het zal vanaf de eerste tv-uitzending beschikbaar zijn op BBC iPlayer.

Zoals alle voorgaande series, zou seizoen 6 van Peaky Blinders zes afleveringen duren.

Het is zeer waarschijnlijk dat serie 6 de missie van Tommy Shelby zal blijven beschrijven om de fascistische leider Oswald Mosley neer te halen.

Showmaker Steven Knight heeft vuurwerk beloofd, dat staat vast.

Helaas, met de vroegtijdige dood van actrice Helen McCrory voordat het filmen werd hervat, zien we misschien niet de bloei van Polly's eigen verhaallijn. Hopelijk wordt haar afwezigheid in de zesde reeks echter op een respectvolle en gepaste manier uitgelegd.

Volgens een kleine teaservideo die is gepost door de Peaky Blinders S6 Twitter-feed, zal Alfie Solomons van Tom Hardy een grote rol spelen in deze serie.

De vaste cast, waaronder Cillian Murphy, Paul Anderson en Tom Hardy keren terug, samen met newbie Stephen Graham.

Helen McCrory (Polly Gray) stierf aan kanker in april 2021, voordat de opnames werden hervat in het zesde seizoen na de lockdowns die waren opgelegd tijdens de pandemie. Het is onthuld dat ze geen scènes heeft gefilmd voorafgaand aan haar dood.

De serie zou worden geregisseerd door Anthony Byrne, die ook aan het hoofd stond van serie 5.

De eerste vijf seizoenen zijn beschikbaar op BBC iPlayer en Netflix in het VK. Het is ook allemaal beschikbaar op Netflix in de VS.

In de laatste paar maanden van 2021 zijn een paar teasers voor de nieuwe serie online verschenen. De laatste is een teaser voor de volledige trailer, die op nieuwjaarsdag - 1 januari 2022 om 18.00 uur GMT op BBC One wordt uitgezonden.

⁣In opdracht van de #PeakyBlinders heb je een hele belangrijke afspraak op nieuwjaarsdag. ⁣⁣ pic.twitter.com/V7sLzespvN — BBC (@BBC) 27 december 2021

Serie zes van Peaky Blinders zal de laatste zijn die op tv wordt uitgezonden. Steven Knight heeft echter vaak onthuld dat hij van plan is om het verhaal in andere vormen voort te zetten - inclusief een film ergens verderop.

Welke personages zullen verschijnen en wie de hoofdrol zal spelen, wordt pas duidelijk nadat het einde van seizoen 6 bekend is gemaakt.