PS5 krijgt eindelijk BBC iPlayer-app

(Pocket-lint) - De BBC heeft iPlayer eindelijk beschikbaar gemaakt op dePlayStation 5 .

Een vreemde omissie bij de lancering van de console vorig jaar - aangezien deze al beschikbaar was op PS4 - staat de nieuwe BBC iPlayer-app nu vermeld in het gedeelte Alle apps van het tabblad Media op de startpagina.

Dit betekent dat Britse PS5-bezitters nu BBC- content op hun machines kunnen bekijken, evenals Channel 4s op de All 4-app. De ITV Hub en My5 moeten echter nog verschijnen.

De PS5 verbetert geleidelijk als mediaspeler, met BT Sport, WWE Network, Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, Now, TV from Sky, Pluto TV en DAZN-apps die ook beschikbaar zijn. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat het het aantal services op Xbox kan evenaren.

De BBC iPlayer-app biedt momenteel de oudere gebruikersinterface in plaats van de nieuwste, opnieuw ontworpen ervaring - maar we denken dat dit in de loop van de tijd zal veranderen. Hij is ook UHD-ready, dus je kunt content bekijken in 4K en HDR (HLG) indien beschikbaar.

"We werken er altijd aan om iPlayer beschikbaar te maken op zoveel mogelijk platforms, en we zijn verheugd om de PS5 toe te voegen aan de 15.000+ apparaten waar BBC iPlayer al beschikbaar is", zegt Neil, het producthoofd van de Beeb voor iPlayer. Hal.