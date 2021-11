Groot herontwerp BBC iPlayer wordt uitgerold naar tvs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De BBC rolt het eerste grote herontwerp voor BBC iPlayer in een tijdje uit.

Het verschijnt nu op smart-tvs en krijgt niet alleen een hip nieuw logo - de gebruikerservaring is ook anders.

In veel opzichten leent het signalen van rivalen, zoals Netflix, door de navigatiemenubalk naar de linkerkant van het scherm te verplaatsen. Het resultaat is dat de inhoud meer ruimte krijgt en er groter en brutaler uitziet.

De wijzigingen zijn nu beschikbaar op sommige tvs, maar het kan een paar weken duren voordat modellen van alle fabrikanten beschikbaar zijn. Maar zelfs als je ze op dit moment niet kunt zien, heb je toegang tot het nieuwe ontwerp door over te schakelen naar de iPlayer-bèta in de instellingen van de app.

Er zullen in de loop van de tijd nog andere veranderingen komen, die de BBC van plan is iteratief door te voeren.

"Dit is de eerste van een aantal iteratieve updates van ons omdat we streven naar een betere gebruikerservaring voor het publiek op internet, mobiel en tv via BBC iPlayer, en we zullen de komende maanden nog veel meer hebben", schreef hij. het hoofd van product voor BBC iPlayer, Neil Hall, op een blogpost .

BBC Sounds en andere digitale diensten van de omroep zullen waarschijnlijk binnenkort ook tweaks en veranderingen ondergaan.