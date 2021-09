Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De BBC lanceert vanaf oktober regionale varianten van BBC One in HD.

Dat betekent dat we eindelijk het lokale BBC- nieuws kunnen bekijken op het reguliere BBC One HD-kanaal op Freeview , Freesat, Sky en, hopelijk, Virgin Media . We zullen de steelband, de openbare dienstboodschap en de aftelklok niet veel langer hoeven te verdragen.

Degenen onder ons met grote tvs (meer dan de helft van de Britse bevolking) zullen ook het nieuws voor onze gebieden kunnen bekijken zonder dat het eruit ziet alsof het met vaseline is uitgesmeerd.

Het heeft slechts 11 jaar geduurd - met het belangrijkste BBC One HD-kanaal dat oorspronkelijk in november 2010 werd gelanceerd.

De ontdekking werd gedaan door Back the BBC, die donderdag 21 oktober 2021 op Twitter de vermeldingssite voor alle regionale versies van BBC One plaatste. Het is de eerste dag dat subkoppen verschijnen voor HD-versies van BBC North West en nog eens 14 regios in Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.

BBC Engelse regios zullen op 21 oktober eindelijk live gaan in HD pic.twitter.com/vns1hQJOdm — Terug de BBC (@back_the_BBC) 20 september 2021

Het moet er ook voor zorgen dat we geen "This is the BBC"-clips van willekeurige shows in hoge definitie krijgen, die schijnbaar maandenlang worden herhaald.

Nu moeten we gewoon nog een decennium of zo wachten om 4K-versies te krijgen. Ahum.