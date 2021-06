Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na Covid-vertragingen zijn de Olympische Spelen van Toyko 2020 bijna hier, met meer dan twee weken actie in de 33 verschillende sporten, van atletiek en boksen tot gymnastiek en zwemmen. De openings- en sluitingsceremonie zullen ook live worden gestreamd zodat de wereld ernaar kan kijken.

Dit is onze gids over hoe u de 17 dagen van de Olympische Spelen van Tokyo 2020 op verschillende platforms kunt bekijken. Of het nu tv, online, mobiel of radio is, we hebben het voor je.

De Olympische Spelen van Tokyo 2020 beginnen op 23 juli en lopen tot en met 8 augustus 2021.

Het is belangrijk op te merken, vooral als je in het VK bent, dat Tokio in een andere tijdzone ligt, dus evenementen zullen enkele uren eerder op Britse tv-schermen zijn dan je zou verwachten, aangezien Tokio 8 uur voorloopt op de Britse zomertijd (BST ).

De BBC heeft de rechten op de hele Olympische Spelen in het VK.

BBC Two toont woensdag 21 juli om 8.15 uur de openingswedstrijd van het damesvoetbal voor dames tegen Chili.

Hierna zullen The Games op vrijdag 23 juli 2021 om 11.00 uur officieel openen op BBC One met de opbouw en live verslaggeving van de openingsceremonie, inclusief het aansteken van de vlam.

De dagelijkse verslaggeving van evenementen begint op 24 juli 2021. Elke avond wordt er verslag gedaan op BBC One van middernacht tot 05:00 uur, gevolgd door een speciale editie van BBC Breakfast van 05:00 tot 09:00 uur met de beste actie van de nacht.

Er zal de hele dag door continue verslaggeving zijn, met een Today At The Games-show die elke dag plaatsvindt van 19.30 uur tot 21.00 uur op BBC One en terugkijkt op de grootste en beste momenten van de evenementen van de dag. Je kunt dan doorgaan naar de actie op BBC Two met Olympics Extra die plaatsvindt van 21.00 tot 22.00 uur.

Alle shows op BBC One en BBC Two zijn ook beschikbaar om live of on-demand te bekijken op BBC iPlayer.

De BBC Sport-website zal ook de hele dag, elke dag van het evenement, hoogtepunten en live-kanalen hosten. Ga gewoon naar bbc.co.uk/sport/olympics . Je kunt ook live streamen vanaf BBC iPlayer.

Er zal ook interactieve inhoud zijn op de sociale-mediakanalen van BBC Sport, waaronder Facebook, YouTube, TikTok, Instagram en Twitter, waarmee je mee kunt doen aan de opwinding.

De BBC Sport-app voor iOS en Android biedt al het nieuws en details van de Spelen.

U kunt het ook instellen om u meldingen te sturen van alles wat u wilt bijhouden. Dat omvat Tokyo 2020 in het algemeen of een van de sporten afzonderlijk. Er zijn ook live-tekstupdates beschikbaar.

Je kunt de live-uitzendingen bekijken via BBC iPlayer op je mobiele apparaat, gestreamd vanaf BBC One en BBC Two, en links naar specifieke liveshows verschijnen in de BBC Sport-app waar je naartoe kunt scrollen.

BBC Radio 5 Live biedt vanaf 23 juli een 17-daags programma van de Olympische Spelen aan, te beginnen met verslaggeving van de openingsceremonie.

Vanaf zaterdag 24 juli 2021 is er een Olympisch ontbijtshow van 06.00 uur tot 09.00 uur die al het nachtelijke nieuws uit Japan en live commentaar zal behandelen.

Elke dag van 01.00 uur tot 06.00 uur zal een show genaamd Up All Night het laatste nieuws van de ochtendsessies in Tokio weergeven, terwijl van 11.00 uur tot 14.00 uur BBC Radio 5 Live de actie van de avondevenementen heeft. Daarna is er dagelijks een programma met hoogtepunten op Radio 5 Live Sport. Alle shows zullen ook beschikbaar zijn op BBC Sounds.

Daarnaast zal BBC Sounds een on-demand Olympics Daily-podcast aanbieden die de beste commentaarmomenten en verhalen van The Games zal afronden. Er komt ook een nieuwe podcast genaamd Olympic Mile, een driedelige serie waarin Olympisch snowboarder Aimee Fuller atleten leert kennen terwijl ze zich voorbereiden op de Olympische Zomerspelen van dit jaar door een mijl met hen te lopen.

Geschreven door Britta O'Boyle.