(Pocket-lint) - De BBC presenteert dit weekend The Glastonbury Experience 2021 op iPlayer, net zoals vorig jaar.

Omdat er vanwege de pandemie geen echt festival meer is, zal BBC iPlayer klassieke Glastonbury-uitvoeringen hosten van onder meer Radiohead en Pulp. Het toont ook hoogtepunten van optredens van de Live at Worthy Farm-stream die eerder dit jaar plaatsvond.

Nog beter nieuws is dat je de optredens niet alleen hoeft te bekijken, de BBC test een "watch with friends"-service naast de festivalherhalingen.

Alleen beschikbaar op de webservice van BBC iPlayer, een horloge met vrienden-knop genereert een link zodat vrienden en familie synchroon met u kunnen kijken. Alle kijkers die dezelfde link gebruiken, kunnen afspelen, pauzeren en terugspoelen, zodat niemand iets van de actie hoeft te missen.

"Omdat er dit jaar geen Glastonbury is, kunnen muziekfans die virtueel samen willen komen nog steeds genieten van geweldige klassieke sets uit vervlogen tijden en de schitterende nieuwe Live at Worthy Farm-optredens", aldus de BBC. directeur van product op iPlayer en geluiden, Dan Taylor-Watts.

"We zijn verheugd om te zien hoe mensen het gebruiken - de BBC Together-tool van R&D was een geweldig proof-of-concept van hoe mensen synchroon naar BBC-programmas konden kijken, en dit nieuwe experiment zal ons in staat stellen om te zien wat voor soort eetlust er is voor een functie zoals deze in iPlayer zelf."

Geschreven door Rik Henderson.