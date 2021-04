BBC iPlayer krijgt een nieuwe look en gebruikerscontrole over ondertitels

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De tv-versie van BBC iPlayer is opnieuw ontworpen om er tijdens het afspelen schoner uit te zien. Het heeft ook een nieuwe controller toegevoegd voor gebruikers die ondertitels nodig hebben.

Als je een programma bekijkt, zie je nu onderaan een meer vereenvoudigde tijdbalk, zonder de knoppen voor vooruitspoelen of terugspoelen. En als je naar een bepaald punt in de stream wilt zippen, krijg je nu miniaturen in Netflix-stijl die je de gebeurtenissen op het scherm laten zien.

Dit maakt een fijnere controle over de inhoud mogelijk, terwijl ook de gebruikersinterface wordt opgeruimd.

Ondertitels bieden nu ook fijnere bedieningselementen. Naast de mogelijkheid om ze gemakkelijker in of uit te schakelen (en audiobeschrijving), kunt u de lettergrootte kiezen.

De standaardwaarde is nu kleiner, maar u kunt uit een reeks formaten kiezen wanneer u voor het eerst op het ondertitelingspictogram linksboven in het scherm klikt. De keuze wordt dan ook onthouden voor toekomstige shows.

Ondertitels op BBC iPlayer zijn ook verbeterd in hun positionering voor bepaalde programmas. Als een show iets belangrijks onder aan het scherm laat zien, worden ze opnieuw gepositioneerd om bovenaan te verschijnen.

Ook zit er nu een zwarte achtergrond achter ondertitels. Voorheen werden ze in het wit weergegeven met een zwarte omtrek / slagschaduw, wat betekende dat ze grotendeels niet in aanmerking kwamen als er een voornamelijk witte zone onder aan het scherm was.

De nieuwe BBC iPlayer-ervaring zou al automatisch naar je tv of settopbox moeten zijn gedownload. Controleer gewoon of er een update in behandeling is, zo niet.

Geschreven door Rik Henderson.