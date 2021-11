BBC Three krijgt groen licht om terug te keren als volledige Britse tv-zender

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ofcom heeft de plannen van BBC goedgekeurd om BBC Three terug te brengen als een volwaardige zender.

De communicatieregulator heeft groen licht gegeven voor de herlancering, zolang driekwart van de inhoud origineel is en in het VK wordt gemaakt.

"We hebben de plannen van de BBC zorgvuldig beoordeeld, samen met het bewijs en de feedback die we tijdens ons overleg hebben verzameld. We kwamen tot de conclusie dat de herlancering van het kanaal de BBC zal helpen zijn bereik onder jongere, achtergestelde kijkers te vergroten - met name die uit huizen met lagere inkomens, en publiek dat buiten Londen woont en het zuidoosten", staat in een verklaring.

De BBC kondigde in maart 2021 aan dat het haar beslissing om BBC Three alleen voor iPlayer te maken, wilde terugdraaien. Het had echter volledige goedkeuring nodig voordat het verder kon.

Het bedrijf sloot het BBC Three terrestrische tv-kanaal in 2016, waarbij inhoud en commissies voornamelijk naar BBC iPlayer werden verplaatst en een aantal van zijn shows op BBC One werd gehost. Het hield echter rekening met nieuw onderzoek dat een "sterk argument" voor het kanaal benadrukte om terug te komen.

BBC Three zal zich, net als voorheen, richten op een jonger publiek. The Beeb hoopt een aantal kijkers terug te halen die zijn vertrokken om in plaats daarvan inhoud op andere platforms te zoeken.

"De BBC moet het succes steunen en ervoor zorgen dat haar programmas zoveel mogelijk jonge mensen bereiken, waar ze ook wonen in het VK", zei Charlotte Moore, chief content officer van de BBC eerder dit jaar.

"Dus ongeacht de debatten over het verleden, willen we BBC Three weer een eigen uitzendkanaal geven."

Het kanaal, waar klassiekers als RuPauls Drag Race UK worden uitgezonden en waar onder meer Killing Eve, Fleabag en Gavin & Stacey zijn begonnen, keert in januari 2022 terug. Het was oorspronkelijk bedoeld om geld te besparen.

Het zal op hetzelfde kanaal verschijnen als CBBC, waarbij het kinderkanaal elke dag terugkeert naar een eindtijd van 19:00 uur. BBC Three wordt dan uitgezonden van 19.00 uur tot 04.00 uur.