(Pocket-lint) - The Doctor Who, speciaal om te worden vertoond op nieuwjaarsdag - 1 januari 2021 - zal ook beschikbaar zijn in 4K HDR op BBC iPlayer.

De aflevering, getiteld Revolution of the Daleks, zal niet alleen de terugkeer van Captain Jack (John Barrowman) zien naast Jodie Whittakers 13th Doctor, het zal ook beschikbaar zijn in Ultra HD en de HLG- versie van HDR op compatibele tvs. Je kunt het samen met zijn live-show op BBC One om 18.45 uur GMT bekijken, of later op verzoek inhalen.

Andere shows die tijdens de feestperiode in 4K HDR zullen zijn, zijn de nieuwe dramaserie Black Narcissus, Meerkat: A Dynasties Special, A Perfect Planet en de kerstboodschap van de koningin.

The Doctor Who special zal Yaz, Ryan en Graham opnemen tegen een Dalek zonder de hulp van de Doctor zelf, die voor het laatst in de gevangenis is gezien.

Er zijn al enkele 4K HDR-shows beschikbaar op iPlayer: Blue Planet II, Dracula, Dynasties, His Dark Materials en Seven Worlds, One Planet. U kunt controleren of uw tv compatibel is door hier naar een speciale pagina-instelling van de BBC te gaan .

Het bevat een lange lijst met goedgekeurde sets van de meeste grote fabrikanten, waaronder Samsung, Panasonic, Sony, LG en Philips.

Geschreven door Rik Henderson.