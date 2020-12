BBC Together maakt groepswacht voor iPlayer mogelijk deze kerst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De BBC test een eigen functie voor het bekijken van groepen, waarmee families en vrienden de shows van de omroep deze kerst kunnen bekijken, ook al moeten ze het dit jaar apart doorbrengen.

BBC Together is een online service die kan worden gebruikt met BBC iPlayer, Sounds en andere BBC-video-inhoud. U pakt gewoon de URL van de inhoud die u wilt bekijken, plakt deze in de BBC Together-pagina die u hier vindt en er wordt een nieuwe groepssessie gestart. U kunt de resulterende link vervolgens met anderen delen, zodat ze allemaal tegelijkertijd naar dezelfde programmering kunnen kijken.

U bekijkt elk de show of film via een browser-feed. De persoon die de groepssessie is gestart, kan ook afspelen, pauzeren of een nieuw programma kiezen dat iedereen kan bekijken.

Het lijkt niet zo onlogisch als sommige groepscontrolesystemen, zoals degene die worden aangeboden op Disney + en Amazon Prime Video, omdat je niet met elkaar kunt chatten. Maar u kunt bijvoorbeeld een Zoom-oproep op een apart apparaat opzetten om overal te communiceren.

De service maakt deel uit van het BBC Taster R & D-programma, dat met nieuwe technische ideeën komt om het kijken naar de BBC meeslepender of interessanter te maken.

Geschreven door Rik Henderson.