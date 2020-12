BBC iPlayer komt naar Xbox Series X en S.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het heeft een paar weken geduurd, maar de weinige gelukkigen die een Xbox Series X of Series S hebben weten te bemachtigen, hebben nog wat goed nieuws: BBC iPlayer werkt vanaf nu aan de twee next-gen consoles.

Toen de twee nieuwe Xboxes werden gelanceerd, was de app kapot en werkte hij niet, wat een beetje een teleurstelling was gezien de media-chops van de Xbox One-familie die eraan voorafging.

De BBC heeft dat echter rechtgezet door een update te implementeren waardoor de app weer correct werkt, zodat je weer al je Britse tv-favorieten op de nieuwe hardware kunt bekijken.

iPlayer die bij de lancering kapot ging, was iets dat we ontdekten voordat de consoles in de uitverkoop gingen, of net ervoor, maar Microsoft zei destijds dat het samenwerkte met zijn streamingpartners om ervoor te zorgen dat de situatie niet te lang duurde.

Iets meer dan een maand sindsdien is iets langer dan we hadden gehoopt, maar in de labyrintische BBC-zalen gaan de zaken in een iets ander tempo vooruit.

Toch betekent het dat de feestperiode er een kan zijn zonder box-swapping en gekibbel met HDMI-kabels, waarbij je nieuwe Xbox alle films en tv kan streamen die deze vakantie worden uitgezonden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.