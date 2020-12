Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De BBC ondergaat grote veranderingen in de manier waarop ze nieuwe tv-shows laat beginnen. Het verschuift de focus weg van traditie, met meer nadruk op het maken van shows voor iPlayer en streaming.

De chief content officer, Charlotte Moore, heeft een herziening gepresenteerd van de inbedrijfstellingspraktijken van de omroep. Volgens haar plan vervangt de BBC de contentcontrollers voor elk afzonderlijk kanaal, door portfoliobewerkers en genrehoofden. Ze zullen eerst en vooral shows voor iPlayer selecteren en ontwikkelen.

De genre-regisseurs hebben dan meer autonomie over hun programmeeroutput en hoeven niet langer extra goedkeuring te krijgen van een contentcontroller voordat deze uitgezonden wordt.

Er zullen genre-hoofden zijn voor drama, komedie, film, entertainment en feitelijk. Er zal ook een chef van BBC iPlayer zijn, onder wie ze zitten.

Dit zal het bedrijf allemaal helpen geld te besparen en ervoor te zorgen dat de contentcreatie effectiever is tegen Netflix en Amazon Prime Video, zowel in het VK als wereldwijd.

Hoewel Deadline niet heeft uitgelegd hoe terrestrische zenders door het nieuwe systeem zullen worden beïnvloed, is het waarschijnlijk dat shows die gepland zijn voor BBC iPlayer naar de belangrijkste BBC-stations zullen druppelen, waaronder BBC One, BBC Two en BBC Four.

Geschreven door Rik Henderson.