Wat is BritBox? De Netflix-rivaal van BBC en ITV legde uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BritBox is een videostreamingservice met abonnement van de Britse omroepen, de BBC en ITV. Het is 30 dagen gratis te proberen en kan op meerdere apparaten worden bekeken, waaronder iPhone, Android, Apple TV en smart-tvs van Samsung en Panasonic.

Hier leggen we alles uit wat er te weten valt over BritBox, inclusief hoe het werkt, wat u waarschijnlijk op de service zult zien en hoeveel een maandelijks abonnement kost.

De BBC en ITV werkten samen om BritBox eind november 2019 naar het VK te brengen.

Het is een originele, betaalde streamingdienst die beschikbaar is op meerdere apparaten, net als Netflix , Amazon Prime Video en Disney + .

Het mandaat is echter specifieker; het herbergt de "grootste verzameling Britse inhoud op elke streamingdienst". Bovendien zal het de thuisbasis zijn van een reeks exclusieve, originele shows van Britse productiebedrijven, zoals het opnieuw gelanceerde Spitting Image.

Boxsets van de BBC en ITV, plus collega-omroepen Channel 4 en Channel 5 zijn te vinden op BritBox, met een veel grotere selectie van Britse shows dan op enig ander platform.

BritBox beweert het grootste aantal Britse boxsets van alle streamingdiensten te hosten. Dat staat momenteel op meer dan 300 verschillende titels van de Beeb, ITV, Channel 4 en Channel 5.

Hieronder vallen Cracker, Downton Abbey, Broadchurch, Spooks, Only Fools and Horses en nog veel meer.

Het geheel van Doctor Who, van 1963 tot 1989, is ook beschikbaar en beslaat elke beschikbare aflevering met de eerste acht Doctors.

Er zijn ook veel klassieke Britse films, waaronder Carry On-films, The Ipcress File en Hitchcock-thrillers.

Nieuwe, originele programmering inclusief Spitting Image (vanaf zaterdag 3 oktober). De satirische comedy-poppenshow uit de jaren 80 keert terug met een 2020-smaak en is exclusief voor BritBox.

BritBox is beschikbaar om te bekijken via de volgende apparaten:

Amazon Fire TV

Android-telefoons en -tablets

Apple TV

BT TV

Bush-smart-tvs

Freesat

Google Chromecast

Hisense smart-tvs

Hitachi smart-tvs

iPad

iPhone

iPod touch

JVC slimme tvs

Slimme tvs van LG

Logik smart-tvs

Mac of pc (via een webbrowser)

Netgem

Smart TVs van Panasonic

Polaroid slimme tvs

Samsung slimme tvs

Smart-tvs van Sony

TalkTalk TV

Toshiba smart-tvs

YouView

Helaas is er op dit moment geen BritBox voor Britse Roku-apparaten. Je kunt BritBox momenteel ook niet via PS4 of Xbox One bekijken.

BritBox kost £ 5,99 per maand voor HD-video op "meerdere schermen en apparaten". Dat is goedkoper dan de meeste rivalen in het VK.

Netflix kost bijvoorbeeld £ 8,99 per maand in het VK voor toegang tot HD-inhoud, terwijl Amazon Prime Video £ 5,99 per maand kost als je je abonneert op de streamingdienst buiten het jaarlijkse Amazon Prime-lidmaatschap om .

Als BritBox nieuw voor u is, kunt u gratis een proefperiode van 30 dagen krijgen voordat de eerste betaling verschuldigd is. Lees meer op de officiële website: britbox.co.uk .

Als alternatief, als u een maandelijkse EE-klant bent, kunt u zich aanmelden voor gratis BritBox-toegang voor 6 maanden. De aanbieding is nu beschikbaar voor alle Britse EE-maandelijkse klanten: lees hier meer .

BT biedt ook 6 maanden gratis toegang tot BritBox. Net als bij de EE-aanbieding wordt u, zodra de proefperiode voorbij is, £ 5,99 per maand in rekening gebracht. Meer informatie over het BT-aanbod vindt u hier .

BritBox is redelijk nieuw in het VK, maar al jaren verkrijgbaar in de VS en Canada.

De North American BritBox, ook een onderneming van de BBC en ITV, werd in maart 2017 gelanceerd en is uitgegroeid tot meer dan 650.000 abonnees.

Het is echter iets anders, omdat het gewoon een portaal is voor Britse programmering, met een kleinere selectie van archief- en recente shows die op aanvraag beschikbaar zijn. Er is geen originele programmering op de BritBox US-propositie.

Het BritBox-concept werd voor het eerst onderzocht door de BBC en ITV, samen met de oorspronkelijke partner Channel 4, in 2008 onder de naam Project Kangaroo.

Dat zou een op abonnementen gebaseerde streamingdienst zijn voor boxsets van de drie omroepen, maar werd destijds door de mededingingscommissie afgewezen omdat het "de concurrentie bij het aanbod van video-on-demand (VOD) -diensten in het VK zou beperken". .

Het project werd uiteindelijk stopgezet in 2009 nadat ook aanpassingen aan het concept werden afgewezen.

In plaats daarvan wordt de Britse video-on-demand-markt nu grotendeels gedomineerd door Amerikaanse diensten.

Als betaalde abonnementsdienst wordt BritBox niet gepitcht als een concurrent van de gratis on demand-diensten van individuele omroepen.

De BBC, ITV, Channel 4 en Channel 5 hebben geen plannen om hun eigen gratis online aanbod te devalueren. In plaats daarvan krijgt BritBox alleen archiefprogrammas die niet langer op die platforms staan.

BBC iPlayer heeft bijvoorbeeld onlangs zijn eigen beschikbaarheidsperiode van shows uitgebreid tot een jaar, dus BritBox krijgt series nadat de 12 maanden voorbij zijn.

Hoewel BritBox een directe concurrent is van Netflix en Amazon Prime Video, zullen BBC- en ITV-shows ook door die services worden gehost. Ze krijgen gewoon niet de hoeveelheid programmering die beschikbaar is op BritBox.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Chris Hall.