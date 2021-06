Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De tv-markt voor het middensegment is op dit moment absoluut booming, en Bang & Olufsen is binnengekomen met een zeer aantrekkelijke optie, zij het doorgaans premium. Maar wat zou je eigenlijk verwachten?

De 55-inch Beovision Contour maakt gebruik van LGs OLED-scherm, zodat de beelden niet aan het toeval worden overgelaten. Het is echter in de audio waar B&O een meester is.

De nieuwe set wordt geleverd met een Beosound Stage-luidspreker met 11 luidsprekerdrivers en versterkers, waaronder 4 x 4-inch basdrivers. Dit omvat driekanaals en Dolby Atmos-luidsprekertechnologie die een ruimtelijke auditieve ervaring levert.

In echte Bang & Olufsen-mode ziet de constructie er top uit. Er zijn drie kleuropties om uit te kiezen: zilver, zwart antraciet en goudkleurig. Deze hebben allemaal een bijpassende stof of houtfineer voor de luidsprekerkap aan de voorkant. Het zijn de kleine details die een product kunnen maken of breken. Dingen zoals de kabels die niet op hun plaats zitten. Maar B&O zorgt ervoor dat ze intern worden geleid en uit het zicht.

U kunt kiezen uit drie verschillende standmogelijkheden. Een langere vloerstandaard, een kortere tafelstandaard of een optie voor wandmontage. De stands zijn beide gemaakt van aluminium om dat premium gevoel voort te zetten. En de integratie van de luidspreker en tv ziet er geweldig uit.

Hoe zit het met de prijs? Het is iets dat je bij B&O niet over het hoofd kunt zien, gezien de solide kwaliteit die het meestal levert.

De stoffen afwerking kost £ 6.300, terwijl het hout £ 7.100 kost. Dit is de prijs voor de optie vloerstandaard. Maar wat goed is, is dat het de Beoremote One-controller erin gooit – dat is meestal £ 300 alleen. Ga naar Bang en Olufsen voor meer.

Geschreven door Claudio Rebuzzi. Bewerken door Rik Henderson.