(Pocket-lint) - Draagbare projectoren zijn een leuk idee, maar meestal zijn ze omslachtig en hebben ze extra randapparatuur of luidsprekers nodig om bruikbaar te zijn. Asus hoopt dat uit te dagen met de ZenBeam Latte L1, een capsuleprojector die hij debuteerde op de CES van dit jaar .

Dit is de nieuwste draagbare projector van Asus, maar het is indrukwekkend omdat het nogal wat functies biedt voor een relatief redelijke prijs. Het kost $ 399 en vuurt een 720p-beeld af met 300 lumen aan LED-licht, waardoor het helderder is dan andere draagbare projectoren, waaronder Ankers populaire Nebula, die voor ongeveer $ 300 op Amazon te vinden is . Het heeft ook een geïntegreerd 10W Harman Kardon-afgestemd luidsprekersysteem.

Asus zegt echt dat de Latte ook dienst doet als Bluetooth-luidspreker. Het zei dat je deuntjes ongeveer 12 uur kunt streamen voordat je het nodig hebt.

Asus promoot ook de projector met deze hele koffiekophoek, zelfs zo ver om te zeggen dat het er zo uitziet, wat vreemd is. Asus beweerde ook dat het "de eerste projector is met een stoffen buitenkant". Maar hoe zit het met Xiaomis reeds beschikbare Mi Smart Compact Projector van $ 499?

Hoe dan ook, Asus Latte projecteert draadloos alles wat er op je telefoon of een HDMI-apparaat staat. Je kunt drie uur sap krijgen van de 6000 mAh-batterij, waarmee je een hele film kunt gebruiken. Het kan een beeld van 40 inch diagonaal produceren op één meter van de muur, 80 inch op twee meter en maximaal 120 inch op drie meter. Maar van te ver weg zal het niet extreem helder zijn.

Latte ondersteunt iOS, Android en Windows 10. ASUS biedt ook ondersteuning voor Aptoide TV, zodat u toegang hebt tot uw favoriete streaming-apps.

Asus zei dat zijn projector in het tweede kwartaal van het jaar, waarschijnlijk in mei, in de VS zal aankomen. Er is geen woord over prijzen of beschikbaarheid voor het VK.

Geschreven door Maggie Tillman.