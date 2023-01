Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Apple TV+-verfilming van Isaac Asimovs Foundation-romanserie krijgt een tweede seizoen. Apple heeft al een releasedatum bevestigd en zelfs een teaser trailer vrijgegeven. Hier is alles wat je moet weten over Foundation seizoen 2, inclusief wie er terug is gekomen voor de nieuwe aflevering en wat je kunt verwachten.

Foundation seizoen 2: Wat je kunt verwachten

ER STAAN SPOILERS HIERONDER.

Foundation volgt de psychohistoricus Hari Seldon (gespeeld door Jared Harris), als hij een formule bedenkt die het einde van het Galactische Rijk en de vernietiging van de mensheid voorspelt. Om de kennis te behouden, helpt Hari de Foundation op te bouwen, een groep rebellen die het Rijk trotseren. Het verhaal omspant honderden jaren, met meerdere groepen die strijden om het lot van de mensheid in handen te krijgen.

Het eerste seizoen van Foundation ging in september 2021 in première, en Apple verlengde het een maand later voor een tweede seizoen. Hoewel het een first-look beeld voor seizoen twee en een trailer heeft vrijgegeven, heeft het niet al te veel details onthuld over wat we kunnen verwachten. Men kan aannemen dat Lee Pace's Brother Day het zal opnemen tegen Harris' Hari Seldon - of tenminste de AI-vertegenwoordiging van zijn bewustzijn, aangezien Seldon is overleden.

Een andere grote onthulling in seizoen één is dat de broers Dawn, Day en Dusk - vertolkt door respectievelijk Cassian Bilton, Lee Pace en Terrence Mann - geen identieke klonen zijn van Cleon I. Tientallen jaren eerder heeft een anti-Empire verzetsgroep geknoeid met het DNA van Cleon I's lichaam, zodat geen van de huidige heersers van het Empire identieke klonen zijn van Cleon I. Dit is een enorme onopgeloste plotlijn.

Seizoen twee moet ook de tweede stichting onderzoeken. De Eerste Stichting is de focus van seizoen één. Seldon richtte twee Stichtingen op aan twee uiteinden van de melkweg - één waar het Rijk van weet en één waar het niet van weet. Een Tweede Seldon Crisis zou ook het grootste deel van het tweede seizoen van de serie moeten uitmaken. De eerste trailer voor het nieuwe seizoen gaat over de opofferingen van de Foundation - hoe ze hun huizen en levens achterlieten voor hun doel. Maar de Foundation is nog steeds belast met de wederopbouw van de samenleving, en ze maken blijkbaar de Crisis of Religion door, waarbij leiders woorden van het goddelijke gebruiken om mensen te controleren die worstelen na de val van het Rijk.

Een ander belangrijk plotpunt uit het eerste seizoen betreft Salvor Hardin (gespeeld door Leah Harvey), de dochter van Gaal Dornick (gespeeld door Lou Llobell). Gaal bevroor haar embryo in aflevering twee, en die bevruchte eicel werd Salvor, die meer dan een eeuw later op Terminus leeft. Gaal en Salvor ontmoeten elkaar uiteindelijk door de tijdreis verhaallijn van de show en doordat Gaal tientallen jaren in cryostasis gaat. In seizoen twee kan Foundation de reactie van Gaal op Salvor tonen als ze worden herenigd, wat vreemd voor hen zou moeten zijn aangezien Salvor ouder is dan haar moeder. Salvor is ongeveer 26 of 27 jaar oud, terwijl Gaal slechts ongeveer 22 of 23 jaar oud is in de serie.

Als je de Foundation-serie van sciencefictionschrijver Isaac Asimov hebt gelezen, kun je waarschijnlijk wel voorspellen waar het tweede seizoen van Foundation heen gaat. Maar houd er rekening mee dat Apple kan blijven afwijken van het bronmateriaal.

Foundation seizoen 2: cast

Dit is wie er terugkeert voor Foundation seizoen 2:

Jared Harris als Hari Seldon

Lee Pace als Brother Day

Lou Llobell als Gaal Dornick

Leah Harvey als Salvor Hardin

Laura Birn als Eto Demerzel

Broeder Dusk - Terrence Mann

Broeder Dawn - Cassian Bilton

Foundation seizoen twee zal naast nieuwe werelden ook nieuwe personages introduceren. Apple heeft ten minste 10 nieuwe personages bevestigd, evenals de acteurs die ze zullen spelen (zie hieronder voor de volledige lijst). Interessant is dat van de 10 personages Poly Verisof, The Warlord of Kalgan, Bel Riose en Hober Mallow de enige zijn die in de romans voorkomen. De andere zes zijn volledig nieuwe constructies.

Isabella Laughland als Broeder Constant

Poly Verisof - Kulvinder Ghir

Sandra Yi Sencindiver als Enjoiner Rue

Ella-Rae Smith als Koningin Sareth van Cloud Dominion

Hober Mallow - Dimitri Leonidas

Bel Riose - Ben Daniels

Wachter Jaegger Fount - Holt McCallany

The Warlord of Kalgan - Mikael Persbrandt

Tellem Bond - Rachel House

Nimrat Kaur als Yanna Seldon

Foundation seizoen 2: Verschijningsdatum

Apple heeft Foundation verlengd voor nog eens 10 afleveringen en het debuut is gepland voor "zomer 2023".

Foundation seizoen 2: Hoe te bekijken

Foundation seizoen 2 zal exclusief in première gaan op Apple's videostreamingdienst Apple TV+, die in de VS begint bij $6,99 per maand na een gratis proefperiode van 7 dagen.

Foundation seizoen 2: Trailer

Apple heeft tot nu toe één trailer vrijgegeven voor het tweede seizoen van Foundation. Die is ongeveer twee minuten lang, waarbij de eerste helft van de beelden vooral een recapitulatie is van seizoen één. Je kunt de trailer hierboven bekijken.

Foundation seizoen 2: Hoe in te halen

Het eerste seizoen van Foundation is nu te bekijken op Apple TV+.

Geschreven door Maggie Tillman.