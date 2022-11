HBO Max weet dat zijn Apple TV-app niet altijd werkt - oplossing op komst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HBO Max-abonnees met een Apple TV 4K die hebben gemerkt dat ze eigenlijk geen content kunnen streamen, kunnen gelukkig uitkijken naar een fix.

Een aantal mensen die een willekeurige generatie van de Apple TV 4K met tvOS 16.1 en de nieuwste versie van de HBO Max-app gebruiken, hebben gemeld dat het proberen af te spelen van content een vruchteloze exercitie is. Een eenvoudige foutmelding zegt dat de app "geen titel kan afspelen", wat minder dan nutteloos is.

Terwijl sommige mensen in staat waren om alles weer aan de praat te krijgen door de app te verwijderen en opnieuw te installeren, geforceerd af te sluiten, of gewoon in en uit te loggen, hebben anderen niet zoveel geluk gehad. HBO Max heeft bevestigd dat het zich bewust is van het probleem en werkt aan een oplossing. Het bedrijf zegt dat zijn technische team het probleem onderzoekt en dat gebruikers hun ogen open moeten houden voor een software-update die ervoor moet zorgen dat alles weer goed werkt.

The Verge meldt echter dat er een mogelijke oplossing is waar de meesten nooit aan zouden denken - het uitschakelen van HDR. Een andere gekke fix is om de resolutie van je Apple TV te verlagen naar 1080p of 720p, maar op dat punt wachten we liever gewoon op HBO Max om dit ding zelf te repareren dan om te gaan met lage-resolutie-inhoud.

Hopelijk rolt die app-update eerder vroeger dan later uit, met veel vakantiekijken dat gewoon wacht - en niet in 720p!

Geschreven door Oliver Haslam.