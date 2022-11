Apple heeft een Apple TV 4K-bug geplet die de helft van je opslagruimte stal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft een software-update uitgebracht die een bug verhelpt waardoor de helft van de opslag van de 128GB Apple TV 4K niet beschikbaar was zonder eerst een workaround te volgen.

De bug, die alleen de 128GB-versie van de nieuwste Apple TV 4K box trof, betekende dat mensen geen apps of games konden installeren voorbij de eerste 64GB aan opslag. Er was een workaround die sommige mensen op hun volledige capaciteit aan de gang kreeg, maar het was een puinhoop. Nu, met tvOS 16.1.1, heeft Apple het probleem goed opgelost.

Mensen met 128 GB aan opslagruimte ontdekten dat hun Apple TV hen ervan beschuldigde geen ruimte meer te hebben wanneer ze probeerden een app of game te installeren zodra ze de drempel van 64 GB hadden bereikt. Sommigen ontdekten dat het verwijderen van apps om weer onder de 64GB-grens te komen en vervolgens een heleboel dingen in de wachtrij te zetten, hen aanvankelijk in staat stelde om te downloaden. Maar alles wat ze probeerden te downloaden nadat de downloads in de wachtrij klaar waren, weigerde te downloaden.

De workaround kon helemaal opnieuw worden gestart, maar het was een pijn en had heel hard een fix nodig.

Wie een Apple TV 4K heeft, kan de nieuwe update downloaden via de Instellingen-app op de streamingbox. Degenen die automatische updates hebben ingeschakeld, kunnen echter al merken dat ze tvOS 16.1.1 hebben geïnstalleerd.

Hoewel Apple alleen zegt dat de update een bug aanpakt waardoor apps niet geïnstalleerd konden worden, is het zeer waarschijnlijk dat deze specifieke bug de bug is die tvOS 16.1.1 aanpakt.

Geschreven door Oliver Haslam.