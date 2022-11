Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je een glimmende nieuwe 128GB Apple TV 4K hebt, kun je merken dat de helft van die opslagruimte niet kan worden gebruikt, waardoor je dezelfde 64GB overhoudt als iedereen.

De nieuwste Apple TV 4K ging nog niet zo lang geleden in de verkoop, maar sommige mensen die hun geld hebben uitgegeven voor de big daddy 128GB-versie komen erachter dat ze hun geld net zo goed hadden kunnen sparen. Voor die mensen kan slechts 64 GB van die opslagruimte worden gebruikt - waardoor de overige 64 GB gewoon in de hoek blijven liggen en niet veel doen. Slechte show, Apple.

Het probleem is nu door een paar mensen opgemerkt, zonder dat er een officiële manier is om die 64GB terug te krijgen. Degenen die last hebben van deze bijzonder irritante bug zeggen dat ze een foutmelding krijgen wanneer ze de 64GB-drempel bereiken, waarbij tvOS simpelweg zegt dat "de app niet kan worden geïnstalleerd omdat er niet genoeg ruimte is. Verwijder een of meer apps of beheer uw opslagruimte in Instellingen."

Maar er is misschien een slinkse manier om je 128GB Apple TV te dwingen mee te doen. Macworld meldt dat de foutmelding verschijnt als je een app probeert te downloaden nadat de drempel van 64 GB is overschreden. Als je onder dat punt zit en een ton aan downloads in de wachtrij zet, zit je goed. "U kunt downloads in de wachtrij plaatsen wanneer u onder de 64 GB bent en ze zullen voltooien, waardoor uw totale gebruikte opslagruimte mogelijk ver voorbij die limiet komt," zegt het rapport. "De fout lijkt alleen op te treden wanneer u een nieuwe download start terwijl de opslagruimte boven de 64GB-grens is."

Hoezeer dat mensen ook op weg kan helpen, het is minder dan ideaal. Helaas klinkt het alsof de nieuwste tvOS 16.2 beta de dingen ook niet oplost. Laten we hopen dat Apple een update uitbrengt om deze bug eerder dan later aan te pakken.

Geschreven door Oliver Haslam.