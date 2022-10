Apple TV 4K ondersteunt nu HDR10+ en is de krachtigste tot nu toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft vandaag zijn vernieuwde Apple TV set-top box aangekondigd en voegt daarbij een snellere chip en ondersteuning voor HDR10+ toe.

De nieuw bijgewerkte box ziet er hetzelfde uit en werkt op dezelfde manier als andere Apple streaming boxen al enige tijd doen en ondersteunt tvOS 16 out of the box. Apple zegt dat de toevoeging van een A15 Bionic-chip, net als bij de iPhone 14, dit de snelste Apple TV tot nu toe maakt. Dat moet van pas komen bij het spelen van de nieuwste Apple Arcade-games, terwijl het starten van videostreams van bijvoorbeeld Apple TV+ en Netflix sneller dan ooit zou moeten gaan.

De toevoeging van ondersteuning voor HDR10+ naast de bestaande Dolby Vision betekent dat tv- en filmkijkers zich kunnen verheugen op betere details en levendigere kleuren, vooropgesteld dat hun materiaal en streaming-app dit ondersteunt.

Apple zegt dat de vernieuwde Apple TV 4K wordt geleverd in twee configuraties, met 64 GB en 128 GB opslagruimte, afhankelijk van welke je kiest. De belangrijkste optie voor klanten is om te beslissen of ze Ethernet nodig hebben of niet - beide versies worden standaard geleverd met Wi-Fi, hoewel degenen die Wi-Fi kiezen 64GB krijgen, de Ethernet-optie verdubbelt dat tot 128GB. Uiteraard krijg je er ook de nieuwste Siri-afstandsbediening bij. Het persbericht van Apple maakt ook duidelijk dat de Apple TV 4K kan fungeren als hub voor je smart home,

Het meest opvallende is echter de nieuwe prijs. Apple TV 4K zal nu beginnen bij slechts $ 129 wanneer het op vrijdag 4 november in de verkoop gaat. inclusief Matter en Thread ondersteuning.

Geschreven door Oliver Haslam.