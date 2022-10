Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple TV+ toont momenteel geen advertenties tijdens het bekijken van tv-programma's, films en documentaires op de videostreamingdienst, maar dat zou wel eens kunnen veranderen.

Een van de voordelen van het betalen voor een streamingdienst als Apple TV+ is het feit dat je niet te maken hebt met de advertenties die kijkers op traditionele televisiekanalen bombarderen. Maar nu Netflix en Disney+ bezig zijn met hun eigen advertentie-ondersteunde tiers, suggereert een nieuw rapport dat Apple bezig zou kunnen zijn om advertenties te verkopen tegen shows als Ted Lasso, For All Mankind en Severance.

DigiDay citeert leidinggevenden van mediabureaus en meldt dat Apple gesprekken voert over "een ongebruikelijke benadering van de verkoop van reclamezendtijd op Apple TV+". Het rapport gaat verder met te zeggen dat Apple oorspronkelijk stappen aan het zetten was die "meer leken op de verkoop van zoekopdrachten dan op een traditioneel advertentiemodel op basis van publiek".

Executives vertelden DigiDay dat Apple op dat moment geen interesse had in het werken met een demand side platform (DSP), maar dat is nu in augustus 2022 veranderd.

Een DSP is een systeem waarmee advertentiekopers die advertenties kunnen beheren via een specifieke interface, waardoor ze kunnen bieden voor zendtijd en advertenties. De bronnen van DigiDay zeggen dat Apple nu niet alleen van plan is om met een DSP te werken - het bouwt er zelf een.

Apple TV+ toont al advertenties op zijn live baseball streams, maar op geen enkel vooraf opgenomen materiaal worden ze momenteel getoond. Het is nog niet duidelijk of Apple van plan zou kunnen zijn om advertenties in de huidige Apple TV+-ervaring te injecteren, of dat er een nieuw advertentie-ondersteund niveau zou kunnen worden toegevoegd onder het huidige aanbod van € 4,99 / € 4,99 / € 4,99 per maand.

Kan Apple TV+ in de toekomst gratis worden met advertenties? De tijd zal het leren.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.