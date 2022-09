Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vince Gilligan, de bedenker van Breaking Bad en Better Call Saul, maakt een nieuwe tv-serie met een zeer bekend gezicht. Maar niet voor AMC of Netflix - Apple heeft de rechten voor TV+.

Het nog titelloze project is getekend voor twee seizoenen en heeft Rhea Seehorn in de hoofdrol, die dit jaar een Emmy-nominatie kreeg voor haar rol als Kim Wexler in Better Call Saul.

Het wordt gemaakt door Gilligans High Bridge Productions en Sony Pictures Television, met Gilligan zelf als regisseur en uitvoerend producent.

Apple won naar verluidt een felle biedingsstrijd voor de nieuwe show, waarbij ten minste acht netwerken en platforms geïnteresseerd zouden zijn geweest.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Deadline beweert dat het budget "in de buurt" ligt van 13,5 miljoen tot 15 miljoen dollar per aflevering. Het is niet bekend hoeveel afleveringen Apple in totaal heeft besteld.

Plot en setting moeten ook nog worden onthuld, hoewel men begrijpt dat de show zich niet in het Breaking Bad-universum zal afspelen (zoals bij Gilligans werk gedurende een aantal jaren): "Na 15 jaar vond ik het tijd om een pauze in te lassen van het schrijven van antihelden... en wie is er heldhaftiger dan de briljante Rhea Seehorn? Het is allang tijd dat ze haar eigen show krijgt, en ik voel me gelukkig dat ik er met haar aan mag werken," zei hij.

Seehorn heeft op Twitter ook haar eigen opwinding geuit.

Ik ben OVER THE MOON opgewonden over dit!!!!

Woorden schieten tekort.

Mijn hart explodeert! https://t.co/rnqGSO1AvU- Rhea Seehorn (@rheaseehorn) 22 september, 2022

Geschreven door Rik Henderson.