(Pocket-lint) - Dus, je hebt een iPhone. Je hebt ook een relatief moderne tv. En je wilt alles wat je op je telefoon ziet op je televisie in de woonkamer zetten. Geen probleem. Pocket-lint zal u door de stappen leiden.

Apple

Als je een compatibel televisietoestel hebt, kun je wat er op je iPhone staat op je tv laten zien. Met andere woorden, als je naar een app of webpagina kijkt, kun je deze vanaf je iPhone naar je tv casten als deze AirPlay-technologie ondersteunt.

Je hebt alleen een iPhone 5S of nieuwer nodig en een tv met internetverbinding die AirPlay 2 ondersteunt. Zie onderaan deze gids voor meer informatie over AirPlay 2 en wat het is.

Dit spreekt voor zich, maar zorg ervoor dat je iPhone is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-thuisnetwerk als dat van je tv. (Voor je tv kan dat via Wi-Fi of fysiek ethernet met je Wi-Fi-router zijn).

Open Control Centre op je telefoon. Als je Control Center wilt openen, veeg je vanuit de rechterbovenhoek van je scherm omlaag.

Tik op de knop Scherm spiegelen. Het is een pictogram dat lijkt op twee overlappende schermen tussen de schuifregelaar voor de helderheid en de rotatievergrendeling.

Selecteer uw tv in de lijst.

Als daarom wordt gevraagd, voer je de viercijferige AirPlay-code die op je tv verschijnt in op je iPhone.

Uw iPhone zou nu naar uw tv moeten spiegelen.

Gemakkelijk. Open het Control Center (veeg omlaag vanuit de rechterbovenhoek van je scherm), tik op Scherm spiegelen en tik op Stop spiegelen.

Ja. U hoeft alleen maar een Apple TV te kopen en deze op uw tv aan te sluiten.

AirPlay is de Wi-Fi-streamingtechnologie van Apple en sinds 2018 is er een versie van de tweede generatie die nu overal beschikbaar is op iOS- en macOS-apparaten. Hier is alles wat je erover moet weten:

