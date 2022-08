Masters of the Air: Alles wat je moet weten over de Band of Brothers follow-up

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Masters of the Air is naar verluidt het volgende deel in de Band of Brothers franchise naast The Pacific. Als je hebt gewacht op meer actie in de strijd tegen de nazi's, dan wil je deze zeker in de gaten houden.

Het filmen begon blijkbaar in april 2021 en de serie is gepland om ergens in 2022 uit te komen, dus hier is alles wat we tot nu toe weten.

Masters of the Air is een negendelige miniserie die, net als Band of Brothers, wordt geproduceerd door onder anderen Steven Spielberg en Tom Hanks.

Het is een nog te dateren serie die gemaakt wordt voor Apple TV+. De show wordt aangepast van Donald L. Miller's boek "Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany".

Dat werk is een hervertelling van de acties van de US Army's Eighth Air Force, de Amerikaanse bommenwerpers die tegen hoge persoonlijke kosten de strijd aanbonden met Nazi Duitsland. Die Amerikaanse bemanningsleden hebben tijdens de oorlog meer slachtoffers gemaakt dan het hele US Marine Corps, dus je kunt je voorstellen dat het verhaal schrijnend en boordevol actie zal zijn.

Een groot deel van het verhaal speelt zich af in Engeland en een deel van het werk heeft geresulteerd in enorme uitgaven om een US Airforce basis in Buckinghamshire na te bouwen (zoals de Daily Mail heeft opgemerkt).

Er is veel werk gestoken in het decor van de show en er zijn enkele fantastische foto's van WOII Nissen hutten die opduiken en achter de schermen beelden van B-17's die worden gebruikt in de show.

De schriftelijke hervertelling van het verhaal van de Eighth Air Force gaat in op het leven in oorlogstijd in Engeland, maar ook op verhalen uit Duitse krijgsgevangenkampen en de ontberingen die de bommenwerperbemanningen moesten doorstaan. We verwachten dat sommige van deze ontroerende verhalen ook in de tv-serie prachtig worden naverteld.

Masters of the Air heeft een lange lijst van acteurs, aangevoerd door Austin Butler (bekend van de Elvis biopic) die Majoor Gale Cleven speelt. Een man die al in het heetst van de strijd zat in juni 1943. De geschiedenis zegt dat zijn B-17 in oktober 1943 werd neergeschoten, dus we kunnen een aantal interessante hoogtepunten verwachten voor de hoofdrolspeler.

Andere leden van de zaak zijn Barry Keoghan die Lt. Curtis Biddick speelt. Keoghan heeft onlangs al een stint in een WOII-film gehad, aangezien hij George speelde in 2017's Dunkirk.

Sawyer Spielberg, de zoon van Steven Spielberg maakt ook zijn opwachting door Lt. Roy Frank Claytor te spelen. Terwijl Rafferty Law (de zoon van Judge Law) Sgt. Ken Lemmons speelt.

Andere castleden zijn:

Callum Turner als Majoor John Egan

Ben Radcliffe als Capt. John D. Brady

Anthony Boyle als Majoor Harry Crosby

Edward Ashley als Lt. Kol. John B. Kidd

Nate Mann als Majoor Robert 'Rosie' Rosenthal

Elliot Warren als Lt. James Douglass

En vele anderen

Masters of the Air is al een tijdje in de maak. Het werd oorspronkelijk bevestigd door HBO in 2013 en er werd voorspeld dat de ontwikkeling maar liefst 200 miljoen dollar zou kosten. Sindsdien werd de productie gedropt door HBO, maar opgepikt als Apple TV+ exclusief.

De deal met Apple vond plaats in 2019, maar de productie is sindsdien ongetwijfeld een beetje een worsteling geweest dankzij verschillende lockdowns in de afgelopen paar jaar. Positieve COVID-19-tests van de bemanning legden de productie ook een tijdje stil in juli 2021 volgens sommige rapporten ook.

Er is nog geen officieel bericht over wanneer de miniserie Masters of the Air op onze schermen zal verschijnen. Er wordt gezegd dat de serie gepland staat voor "eind 2022", maar we hebben nog geen updates over de werkelijke datum.

Er is ook nog geen officiële trailer beschikbaar, dus het wordt waarschijnlijk nog lang wachten.

Geschreven door Adrian Willings.