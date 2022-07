Sky Go eindelijk beschikbaar op Apple TV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple TV-bezitters kunnen eindelijk toegang krijgen tot Sky Go op hun boxen, waardoor de volledige Sky-ervaring naar een reserve-tv wordt gebracht zonder de noodzaak van een Sky Q Mini Box of Sky Stream Puck.

Pocket-lint vernam voor het eerst van de plannen tijdens de Sky Glass-lancering eind 2021, maar het is nu beschikbaar.

Je moet wel een bestaande Sky TV-klant zijn met een Sky Q Multiscreen-plan (of Sky Glass Whole Home), maar de app werkt op dezelfde manier als op iPad en iPhone. Dat betekent dat je live tv kunt streamen en content op aanvraag, afhankelijk van je tv-abonnement.

Als je bijvoorbeeld Sky Sports- en/of Sky Cinema-pakketten hebt, kun je die ook bekijken via de Sky Go-app op Apple TV, zonder extra kosten.

Er zijn meer dan 100 kanalen beschikbaar op de Sky Go Apple TV-app. De BBC-programmering is niet inbegrepen, maar ITV, Channel 4 en Channel 5 wel.

Er zijn ook andere entertainmentkanalen, zoals Sky's eigen Sky Atlantic, en een gezonde mix van kinder-, nieuws-, documentaire- en lifestylekanalen.

De Sky Go-app is beschikbaar in de App Store op je Apple TV HD- of Apple TV 4K-apparaat. Je hoeft alleen maar de app te downloaden en in te loggen met je bestaande Sky ID.

Geschreven door Rik Henderson.