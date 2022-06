Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hoewel we verwachtten dat er eerder dit jaar een nieuwe Apple TV zou worden aangekondigd, hebben we nog geen kik gehad. Sterker nog, zelfs tvOS werd niet genoemd tijdens de recente WWDC keynote.

Een rapport beweert echter dat Apple later dit jaar zal kijken naar een upgrade van zijn TV set-top-box, met wat nieuwe interne hardware en meer geheugen. Verwacht alleen niet ook een opgewaardeerde HomePod, want die zal waarschijnlijk pas in 2023 verschijnen.

Bllomberg's Mark Gurman schrijft in de nieuwste editie van zijn wekelijkse nieuwsbrief, Power On, dat een nieuwe Apple TV - aangeduid met het interne modelnummer J255 - een A14-chip en een extra gigabyte aan RAM krijgt.

Aangezien de 2021 Apple TV 4K een geschatte 3GB RAM heeft, zal de opvolger 4GB RAM krijgen. Dit en de nieuwe SoC moeten het nieuwe model sneller maken en nog beter in staat om Apple Arcade-games te draaien.

Wat de volgende HomePod (B620) betreft, suggereert Gurman dat Apple van plan is om het formaat opnieuw te vergroten - waardoor het meer op de originele HomePod gaat lijken dan op de Mini.

Hij schrijft ook dat het een soortgelijke chipset zal hebben als de aankomende Apple Watch Series 8. Het meest interessante is misschien wel dat het ook een vernieuwd display aan de bovenkant zal krijgen met multitouch-functionaliteit.

We denken dat we de komende maanden meer te weten zullen komen als Apple zich opmaakt voor een drukke herfstperiode.

Geschreven door Rik Henderson.