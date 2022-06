Apple zal elke Major League voetbalwedstrijd van 2023 tot 2032 streamen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple gaat helemaal voor live sport.

Het bedrijf uit Cupertino heeft aangekondigd dat het een 10-jarige overeenkomst heeft gesloten met Major League Soccer (MLS). Het zal streams aanbieden van elke MLS-wedstrijd van begin 2023 tot en met 2032, nog meer bewijs dat het een grote prioriteit geeft aan live sport.

Apple betaalt minstens 250 miljoen dollar per jaar aan de MLS voor de wedstrijden, aldus de Sports Business Journal.

Je zult MLS-wedstrijden kunnen bekijken als je je abonneert op een nieuwe(nog te benoemen) MLS-streamingdienst die "exclusief via de Apple TV-app " beschikbaar zal zijn, aldus het persbericht van Apple. Een "brede selectie" van MLS- en League Cup-wedstrijden zal beschikbaar zijn voor Apple TV+-abonnees "met een beperkt aantal wedstrijden die gratis beschikbaar zijn".

Apple en de MLS hebben niet aangekondigd wanneer je je kunt aanmelden voor de dienst, of zelfs de abonnementsprijs, maar er werd gezegd dat meer informatie zou worden onthuld in "de komende maanden". Ze hebben gezegd dat er geen lokale black-outs of beperkingen zullen zijn, maar sommige wedstrijden kunnen nog steeds worden uitgezonden op lineaire tv-netwerken zoals ESPN.

Oh, en als je een full-season ticket hebt, krijg je toegang tot de nieuwe MLS streaming service. Het wordt beschouwd als een"Season Ticket Holder Benefit".

Naast voetbal biedt Apple ook Major League Baseball-wedstrijden aan op vrijdag. Het gerucht gaat ook dat het achter NFL Sunday Ticket aangaat.

Geschreven door Maggie Tillman.