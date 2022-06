Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nomad, een bedrijf dat relatief bekend staat om de productie van hoogwaardige lederen accessoires voor Apple producten - waaronder iPhone, AirPods en iPad hoesjes - heeft een nieuwe cover geïntroduceerd voor de Siri Remote van de Apple TV.

Deze hoes is echter niet zoals elke andere standaard lederen hoes. Hij verbergt een vakje voor een AirTag, zodat je de afstandsbediening van je Apple TV nooit meer kwijt bent.

Hierdoor wordt een functie mogelijk die Apple misschien al vanaf het begin bij de Siri Remote had moeten introduceren: het gebruik van de zoekfunctie om de afstandsbediening terug te vinden als deze zoek is geraakt. Wat - als er kinderen in huis zijn - vaker gebeurt dan je zou denken.

De hoes wordt niet geleverd met de AirTag zelf, maar heeft alleen een AirTag-vormige zak in de hoes, dus je moet de AirTag nog apart kopen als je er nog geen hebt.

Zoals de meeste dingen die Nomad produceert, is de hoes gemaakt van een slank Horween-leer dat in de VS wordt geproduceerd en dat na verloop van tijd zal verweren. Of, om de technische term te gebruiken, patina.

Het etui zelf weegt ongeveer 33 gram, de afstandsbediening of AirTag niet meegerekend, en is voorzien van een zachte microvezelvoering om ervoor te zorgen dat de aluminium behuizing van de afstandsbediening beschermd is tegen schaafwonden en krassen.

Het is nu beschikbaar in back-order direct bij Nomad Goods met een vroege vogel prijs van $ 33 in de VS, met een volledige verkoopprijs van $ 39 wanneer de voorraad beter beschikbaar is op 15 juni.

Geschreven door Cam Bunton.