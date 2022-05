Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is van plan om een betaalbare Apple TV uit te brengen , en mogelijk komt die zelfs nog voor het einde van het jaar uit, aldus analist Ming-Chi Kuo.

Kup staat bekend om het accuraat voorspellen van Apple's aankomende product roadmap. In een recente tweet zei hij dat Apple een Apple TV zal lanceren "die de kostenstructuur verbetert" in de tweede helft van 2022. Met andere woorden, het zou goedkoper kunnen zijn dan de bestaande modellen van Apple TV. Momenteel verkoopt Apple de 34GB Apple TV 4K voor 179 dollar.

Een 64GB Apple TV 4K-model is ook beschikbaar voor 199 dollar. Apple verkoopt de vorige generatie Apple TV HD ook voor 149 dollar met 32 GB aan opslagruimte. Die biedt geen 4K.

Apple zal in 2H22 een nieuwe versie van Apple TV lanceren die de kostenstructuur verbetert. Ik denk dat de agressieve strategie van Apple om hardware, content en service te integreren tijdens de recessie zal helpen om de kloof met de concurrentie te dichten - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 13, 2022

Kuo zei dat Apple's "agressieve strategie om hardware, content en service te integreren te midden van de recessie zal helpen de kloof met zijn concurrenten te dichten". Zijn tweet onthult niet meer over het apparaat, maar het klinkt alsof Apple beter wil concurreren met Roku en Amazon door zijn eigen goedkope streaming mediaspeler aan te bieden.

Houd in gedachten dat Apple vaak geruchten de ronde doet over de ontwikkeling van nieuwe hardware, en het meeste daarvan komt nooit tot bloei. Zo meldde Bloomberg in 2021 dat Apple bezig was met de ontwikkeling van een geüpgrade versie van de Apple TV 4K. Dus niet een goedkopere versie. Het rapport beweerde destijds dat de nieuwe Apple TV een geïntegreerde HomePod-speaker en camera voor FaceTime zou hebben.

Misschien probeert Apple gewoon tegemoet te komen aan beide uiteinden van het prijsspectrum?

Geschreven door Maggie Tillman.