(Pocket-lint) - Als je Netflix' 'The Last Dance' mag geloven, kunnen docuseries over NBA-basketbalsupersterren absoluut briljant zijn, zelfs voor wie de sport niet volgt.

Terwijl 'The Last Dance' zich richtte op icoon Michael Jordan, is 'They Call Me Magic' een docuserie die zich richt op het leven en de carrière van een andere NBA-superster - Earvin 'Magic' Johnson.

Hier is alles wat je moet weten over 'They Call Me Magic', inclusief wanneer het beschikbaar is om te kijken, wat je kunt verwachten en hoe je het kunt bekijken.

Apple heeft 'They Call Me Magic' op 4 februari 2022 aangekondigd. Een trailer - die je iets verderop in dit artikel kunt bekijken - werd op 12 maart 2022 vrijgegeven.

De docuserie 'They Call Me Magic' werd vervolgens op 22 april 2022 uitgebracht en alle afleveringen zijn nu wereldwijd te streamen.

They Call Me Magic' is een Apple TV+ docuserie, dus je hebt een abonnement op de tv-streamingdienst van Apple nodig om hem te bekijken.

Apple TV+ kost € 4,99/$ 4,99 per maand en de Apple TV-app is beschikbaar op iPhone, iPad, Apple TV en een aantal andere apparaten, onder andere via Sky in het Verenigd Koninkrijk en op smart-tv's en spelconsoles. De app is ook inbegrepen bij sommige abonnementsopties van Apple One.

They Call Me Magic' bestaat uit vier afleveringen die elk een uur duren.

Het is dus iets korter dan 'The Last Dance', dat 10 afleveringen telt. De afleveringen van The Last Dance duren allemaal ongeveer 50 minuten en zijn dus iets korter dan de afleveringen van 'They Call Me Magic'.

'They Call Me Magic' gaat over NBA legende Earvin 'Magic' Johnson. Het neemt je mee door zijn leven, van zijn bescheiden begin tot zijn carrière bij de Lakers en zijn "oogverblindende speelstijl die het basketbalspel voor altijd veranderde".

De vierdelige docuserie gaat over zijn "schokkende HIV-diagnose die hij omzette van verdriet in triomf", samen met zijn "transcendentie van sportsuperster naar zakentitaan, die nieuwe wegen inslaat voor voormalige atleten en een revolutie teweegbrengt in de manier waarop het bedrijfsleven in zwarte gemeenschappen zaken doet".

Er zijn interviews van president Obama, Larry Bird, Pat Riley en meer.

Ja, Apple heeft in maart 2022 een trailer uitgebracht voor 'They Call Me Magic'. Je kunt hem hieronder bekijken.

Apple debuteerde tegelijkertijd met 'They Call Me Magic' een andere basketbaldocumentaire genaamd 'The Long Game: Bigger Than Basketball'. De documentaire gaat over Makur Maker, een vijfsterren NBA-kandidaat die op weg was naar de Draft, totdat hij via een onverwachte omweg basketbal ging spelen voor Howard University.

Als je Netflix's 'The Last Dance' over Michael Jordan nog niet hebt gezien, is dat ook zeker de moeite waard.

Als je een sportliefhebber bent, zijn er ook heel wat docuseries waar je je tanden in kunt zetten, zoals Drive to Survive van Netflix, dat over de Formule 1 gaat.

Apple heeft ook aangekondigd dat er een documentaire komt met zevenvoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton, waarover je meer kunt lezen in ons aparte artikel.

