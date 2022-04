Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - For All Mankind - de veelgeprezen sci-fi serie van Apple TV+ - komt in juni terug voor een derde seizoen. Hier is alles wat je moet weten over het nieuwe seizoen. We bespreken in welk jaar het zich afspeelt, waar het plot zich waarschijnlijk op zal richten, wie er terugkomt om hun rollen te hernemen, of er trailers zijn en, het belangrijkste, wanneer en waar je seizoen drie van For All Mankind kunt streamen.

For All Mankind toont een alternatieve geschiedenis - een waar Rusland de VS versloeg in het zetten van de eerste man op de maan, waardoor de ruimtewedloop tussen de twee landen verhevigde en nooit tot een einde kwam. De serie laat ons kennismaken met het leven van de astronauten en het personeel van de NASA vanaf de jaren '60, en toont zowel hun professionele als persoonlijke levens over een periode van twee decennia. Terwijl de eerste twee seizoenen zich richten op de spanningen tussen de VS en de Sovjets over de controle over de maan, speelt het nieuwste seizoen zich af in de jaren '90 en lijkt het zich te concentreren op de pogingen van de VS om als eerste land op aarde Mars te koloniseren.

De eerste twee seizoenen van For All Mankind bestreken bijna twee decennia, beginnend in 1969 en eindigend in de late jaren '80. Het derde seizoen zal het midden van de jaren '90 laten zien - of, meer specifiek, 1995, want dat is wat zowel de seizoensfinale van For all Mankind als een recente teaser trailer voor het derde seizoen suggereren.

For All Mankind is gemaakt door Ronald D Moore, Matt Wolpert, en Ben Nedivi.

Wolpert en Nedivi zijn de showrunners van For All Mankind, en ze produceren samen met Moore, David Weddle, Bradley Thompson en Nichole Beattie, en Maril Davis voor Tall Ship Productions.

Sony Pictures Television produceert de show voor Apple TV+.

Apple heeft al bekendgemaakt wie terugkeert voor seizoen drie:

Joel Kinnaman (Ed Baldwin)

Shantel VanSanten (Karen Baldwin)

Sonya Walger (Molly Cobb)

Jodi Balfour (Ellen Wilson)

Cynthy Wu (Kelly Baldwin)

Coral Pena (Aleida Rosales)

Casey W. Johnson (Danny Stevens)

Daarnaast zal Edi Gathegi zich dit seizoen bij de hoofdcast voegen als het nieuwe personage, Dev Ayesa.

For All Mankind gaat in première op 10 juni 2022. Bekijk de aankondigingstrailer van de datum hierboven.

Seizoen drie van For All Mankind zal bestaan uit 10 afleveringen, die wekelijks op vrijdag zullen worden gestreamd.

Het derde seizoen van For All Mankind gaat exclusief in première op Apple's betaalde video-abonnementsdienst Apple TV+. Voor meer informatie over de dienst, inclusief de kosten en hoe het werkt, zie onze gids.

Je kunt de eerste teaser trailer voor het derde seizoen van For All Mankind bekijken via de video bovenaan deze gids.

Om volledig voorbereid te zijn op het derde seizoen van For All Mankind, moet je seizoen één en seizoen twee echt op Apple TV+ kijken:

Bekijk For All Mankind seizoen 1 en seizoen 2 op Apple TV+

Geschreven door Maggie Tillman.