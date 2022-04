Severance seizoen 2: Alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Severance is een verontrustende sci-fi-thriller die een wereld verbeeldt waarin je je bewustzijn kunt splitsen tussen werk en privé. De veelgeprezen serie heeft een ingenieus en verbijsterend plot dat kijkers vanaf het begin heeft geboeid.

Het is nog vroeg, maar sommigen noemen het al een van de beste series van 2022. Het is zelfs zo goed gedaan dat Apple het voor een tweede seizoen verlengde voordat het hele seizoen werd uitgezonden.

Hier is alles wat je moet weten over het tweede seizoen van Severance, inclusief hoe je het kunt bekijken, wanneer het naar verwachting wordt uitgebracht en wie erin zit.

Er is geen officiële releasedatum aangekondigd voor de tweede serie. Seizoen 1 ging in première op 18 februari 2022 en eindigde op 8 april 2022. Afleveringen werden een keer per week uitgebracht voor de duur van de serie, waarbij elke aflevering op vrijdag om 12.00 uur PT/3 uur ET / 08.00 uur BST uitkwam.

Apple heeft aangekondigd dat de show op 6 april 2022 is verlengd voor een tweede seizoen.

Op basis hiervan voorspellen we dat het tweede seizoen begin 2023 zal verschijnen, mogelijk in februari om in lijn te blijven met het eerste seizoen.

Wanneer Severance seizoen 2 uitkomt, heb je een Apple TV+ abonnement nodig om het te kunnen bekijken. De Apple TV-app is beschikbaar op een aantal platforms, waaronder iPhone, iPad en Apple TV, evenals Android, sommige Smart TV's en sommige streaming-sticks.

U kunt meer lezen over Apple TV+ in onze aparte functie . Maar kortom, het kost je £ 4,99 / $ 4,99 per maand , of het wordt meegeleverd als onderdeel van sommige van de Apple One-abonnementspakketten .

Seizoen één van Severance had in totaal 9 afleveringen. Het is te vroeg om te zeggen of dit hetzelfde zal blijven voor seizoen twee, maar gezien de populariteit van de show, verwachten we dat het aantal afleveringen zal toenemen of gelijk zal blijven.

Doorgaans blijft de originele programmering van Apple consistent met het aantal afleveringen. Mythic Quest, Servant en Dickinson hebben allemaal hetzelfde aantal afleveringen gehouden voor meerdere seizoenen, een opmerkelijke uitzondering is Ted Lasso , die in zijn tweede seizoen steeg van 10 naar 12 afleveringen.

We verwachten dat de meerderheid van de castleden terugkomt voor seizoen twee, tenzij ze natuurlijk stierven in seizoen één. Hier zijn enkele van de belangrijkste acteurs en hun personages die we in seizoen twee verwachten:

Adam Scott als Mark Scout

Zach Cherry als Dylan

Britt Lower als Helly

Tramell Tillman als Seth Milchick

Jen Tullock als Devon

Dichen Lachman als mevrouw Casey

Michael Chernus als Ricken

John Turturro als Irving

Christopher Walken als Burt

Patricia Arquette als Harmony Cobel

Aangezien seizoen twee van Severance pas ergens in 2023 wordt verwacht, is er genoeg tijd om seizoen één in te halen of opnieuw te bekijken. En het is misschien de moeite waard om te doen, er is hier veel om uit te pakken.

Seizoen één is beschikbaar om te streamen via Apple TV+, waarvoor je een abonnement nodig hebt. Zijn £ 4,99 / $ 4,99 per maand , of het is inbegrepen als onderdeel van het Apple One-abonnementspakket .

Bij de aankondiging van de verlenging plaatste Apple een zeer korte teaservideo. Het verklapt niets over het komende seizoen, maar het was genoeg om ons enthousiast te maken. Dat kun je hieronder bekijken.

Je verzoek om #Severance Seizoen 2 is geaccepteerd. pic.twitter.com/OTayQHRNHL — Apple TV+ (@AppleTVPlus) 6 april 2022

Het is te vroeg om te voorspellen wat er na seizoen twee zal gebeuren, maar als de tweede serie net zo populair is als de eerste, zou het ons niet verbazen als er meer op komst is.

Ben Stiller, de regisseur en uitvoerend producent van de show, zei in een interview met E! Nieuws "Het is een lange weg geweest om Severance op televisie te brengen. Ik las de pilot van Dan voor het eerst meer dan vijf jaar geleden. Het is altijd een verhaal over meerdere seizoenen geweest en ik ben erg blij dat we het kunnen voortzetten."

Geschreven door Luke Baker.