(Pocket-lint) - Apple bevestigde begin maart 2022 dat het een documentaire had uitgebracht over zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Sir Lewis Hamilton voor zijn TV+ streamingplatform. Nu Netflix de populaire Drive to Survive-serie heeft en Sky zijn eigen Duel: Hamilton vs Verstappen-documentaire heeft voordat het laatste F1-seizoen van start ging, is het duidelijk dat F1 momenteel het gesprek - of de sport - van de stad is.

Hoewel de naam van de Apple TV+ Lewis Hamilton-documentaire nog onbekend is, evenals de releasedatum, hebben we alles verzameld wat we tot nu toe hebben gehoord.

Dit is alles wat we tot nu toe weten over de Apple TV+ Lewis Hamilton-documentaire.

Apple kondigde de Lewis Hamilton-documentaire aan op 9 maart 2022, hoewel het bedrijf niet specificeerde wanneer de documentaire zou worden uitgezonden. Het is mogelijk dat het niet al te ver weg zal zijn als de documentaire 'They Call Me Magic' iets te bieden heeft.

'They Call Me Magic' is een vierdelig, waargebeurd verhaal van de tweevoudig NBA Hall of Famer Earvin 'Magic' Johnson. Apple kondigde zijn bestaan aan op 4 februari 2022, heeft er een trailer voor uitgebracht op 12 maart 2022 en de première is gepland op 22 april 2022.

Apple zei in het persbericht van de Lewis Hamiton-documentaire dat het zich zal voegen bij de "reeks van recent aangekondigde non-fictieprogramma's van het bedrijf, waaronder 'They Call Me Magic'", dus het is mogelijk dat het een vergelijkbare tijdlijn zal volgen van aankondiging tot release. Het is ook mogelijk dat we nog veel langer zullen wachten, omdat het niet duidelijk is of de documentatie het huidige F1-seizoen zal beslaan, dat pas eind 2022 zal eindigen.

Wanneer de Lewis Hamilton-documentaire echter in première gaat, weten we dat deze op Apple TV+ zal zijn. Deze service kost £ 4,99 / $ 4,99 per maand en is beschikbaar op iPhone, iPad, Apple TV en een aantal andere apparaten, waaronder via Sky in het VK en op smart-tv's en gameconsoles.

Je kunt alles over Apple TV+ lezen in onze aparte functie, maar er zijn een aantal uitstekende programma's geweest, waaronder Ted Lasso - die voor het einde van het jaar een seizoen 3 zal zien - dus misschien vind je nog een paar andere dingen om naar te kijken terwijl je wacht op de Lewis Hamilton-documentaire.

Apple heeft gezegd dat de Lewis Hamilton-documentaire "volledige toegang zal bieden tot Hamilton en zijn team, op en naast de baan, en een cast met alle sterren van gastinterviews." Er wordt ook gezegd dat het gaat over het 'leven en de carrière' van Hamilton.

We kunnen ons voorstellen dat dit betekent dat we interviews zullen zien met niet alleen Hamilton zelf, maar ook met mensen zoals Mercedes-teambaas Toto Wolfe en mogelijk Hamiltons sport- en mediatalentmanager Penni Thow. We verwachten ook dat het Hamilton's verhaal vertelt en enkele van de berichten die hij in het verleden heeft proberen uit te dragen, zoals de Black Lives Matter-beweging en LGBTQ+-rechten, naar voren zal brengen.

In een interview met MotorSportWeek zei Hamilton: "We hebben deze documentaire waar we aan werken en ik denk dat je alles gewoon op het juiste moment moet doen."

Hij voegde eraan toe: "Ik denk dat verhalen er zijn om verteld te worden. Ik denk dat het belangrijk is. Ik denk dat er veel te leren valt."

"Als je invloed kunt hebben en een positieve impact kunt hebben, als je verhaal één positieve impact kan hebben, zelfs op één persoon of één gezin, zou dat geweldig zijn", zei hij.

Het gerucht gaat dat Hamilton ook samen met Apple aan een andere Formule 1-film met Brad Pitt werkt. Hoewel Hamilton zijn betrokkenheid tot nu toe niet heeft bevestigd, zei hij in hetzelfde MotorSportWeek-interview dat hij "op dit moment een proces doormaakt van castings voor een ander project".

Apple heeft nog niet veel details over de Hamilton-documentaire gegeven, hoewel het heeft gezegd dat het zal worden geproduceerd door Hamilton, Penni Thow, Box to Box Films en One Community.

Het bedrijf zei ook dat Richard Plepler uitvoerend producent zal zijn via Eden Productions en Scott Budnick ook zal optreden als uitvoerend producent. De regisseur wordt Matt Kay.

Als je op zoek bent naar documentaires en series over de Formule 1, er is genoeg om je tanden in te zetten terwijl je wacht tot de Hamilton-documentaire op Apple TV+ verschijnt.

Netflix's Drive to Survive seizoen 4 is onlangs gearriveerd op het streamingplatform, dat betrekking heeft op het Formule 1-seizoen 2021. Er is ook seizoen 1 tot en met 3 beschikbaar om te bekijken.

Er is ook Sky's Duel: Hamilton vs Verstappen , een tweedelige documentaire die het verhaal vertelt van een van de meest opmerkelijke F1-seizoenen in de geschiedenis.

Je kunt het huidige F1-seizoen natuurlijk ook op tv en mobiel bekijken in 4K HDR. Onze aparte functie legt uit hoe .

Geschreven door Britta O'Boyle.