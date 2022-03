Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een startdatum aangekondigd voor Friday Night Baseball op zijn Apple TV+ streamingdienst: 8 april 2022.

Tijdens het laatste lanceringsevenement onthulde Apple dat het de rechten op een vrijdagavondpakket van Major League Baseball-games had veiliggesteld. Apple TV+ zal nu MLB-games uitzenden, waardoor de streamingdienst mogelijk meer abonnees kan lokken. Het zou het ook moeten helpen om beter te strijden met Amazon, dat de solorechten heeft om de Thursday Night Football van de National Football League te streamen.

Apple's Friday Night Baseball-deal wordt beschreven als een "wekelijkse doubleheader met live pre- en post-game shows" die in acht landen exclusief beschikbaar zal zijn op Apple TV+ zodra het reguliere seizoen begint. De eerste twee wedstrijden die van start gaan zijn de New York Mets tegen de Washington Nationals om 19.00 uur ET en de Houston Astros tegen de Los Angeles Angels om 21.30 uur ET.

Streaming is beschikbaar voor iedereen met Apple TV+ in de VS, het VK, Canada, Australië, Brazilië, Japan, Mexico, Puerto Rico en Zuid-Korea. In de VS en Canada omvat de deal van Apple toegang tot een 24/7 livestream met herhalingen, hoogtepunten en andere programma's. Als je niet betaalt voor Apple TV+, is Friday Night Baseball nog steeds "voor een beperkte tijd" beschikbaar zonder abonnement, aldus Apple.

Om alle selectiekaderspellen te bekijken, laadt u de Apple TV-app op iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K en HD, of op tv.apple.com . De app is ook beschikbaar op bepaalde smart-tv's, gameconsoles en kabelsettopboxen.

Zie de handleiding van Pocket-lint voor meer informatie over Apple TV+ en hoe het werkt.

Geschreven door Maggie Tillman.