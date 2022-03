Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft het plotseling onmogelijk gemaakt om films te huren of te kopen via de Apple TV-app als je deze gebruikt met Android TV-apparaten en Google TV-apparaten zoals de Chromecast 2020.

Zoals voor het eerst opgemerkt door FlatPanelsHD en 9to5Mac, heeft Apple de optie om te huren of te kopen volledig verwijderd. In plaats daarvan biedt het nu een "how to watch"-knop die mensen naar Apple-producten of "andere streaming-apparaten" verwijst. De hoofdnavigatie van de Apple TV-app heeft ook geen secties Films en tv-programma's of Store meer. De enige overgebleven onderdelen zijn Nu kijken, Apple TV Plus en Bibliotheek. Hoewel de lijsten met films en tv-programma's nog steeds vindbaar zijn, zie je als je een titel opent alleen de knop 'hoe te kijken' naast de optie 'toevoegen aan Volgende'.

Je moet je afvragen waarom Apple dit doet en of het probeert Google's 30 procent commissie op verkopen te vermijden.

Houd er rekening mee dat Apple de Apple TV-app meer dan twee jaar geleden voor het eerst lanceerde voor bepaalde Android TV-apparaten, voordat deze afgelopen zomer op grotere schaal werd uitgerold . Nu keert het van koers, door de app volledig te ontdoen van zijn kernfunctionaliteit. U kunt het natuurlijk nog steeds gebruiken om inhoud in uw bestaande bibliotheek en films en shows die op andere apparaten zijn gekocht, te bekijken. Je kunt ook nog steeds content kopen of huren van de Apple TV-app als je deze gebruikt op Roku-apparaten, smart-tv's van Samsung en LG, Xbox- en PlayStation-consoles en Apple's eigen producten.

Pocket-lint heeft contact opgenomen met Apple voor een reactie.

Geschreven door Maggie Tillman.