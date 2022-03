Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens het voorjaarsevenement kondigde Apple aan dat het dieper in de sportwereld duikt door te onthullen dat het de rechten bezit op een vrijdagavondpakket van Major League Baseball-games.

Dat betekent dat de Apple TV+ MLB-games zal uitzenden, waardoor de service mogelijk meer abonnees kan lokken. Het zou Apple ook moeten helpen om het hoofd te bieden aan Amazon, dat vorig jaar de solorechten won om de Thursday Night Football van de National Football League te streamen. Laten we ook niet vergeten dat Disney ESPN+ heeft.

Apple's Friday Night Baseball wordt beschreven als een "wekelijkse doubleheader met live pre- en post-game shows" die in acht landen exclusief beschikbaar zal zijn op Apple TV+ zodra het reguliere seizoen begint. Die landen zijn de VS, het VK, Canada, Australië, Brazilië, Japan, Mexico, Puerto Rico en Zuid-Korea.

"Honkbalfans in de VS en Canada hebben ook toegang tot een nieuwe 24/7 livestream met MLB-game-replays, nieuws en analyse, hoogtepunten, klassieke games en meer, evenals een volledige aanvulling van on-demand programmering, inclusief hoogtepunten en originele inhoud met MLB-thema", kondigde Apple aan.

Bovendien krijgen abonnees in de VS toegang tot MLB Big Inning, een liveshow met hoogtepunten die tijdens het reguliere seizoen elke doordeweekse avond worden uitgezonden. Om dit alles te bekijken en games te markeren, laadt u de Apple TV-app op iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K en HD, of op tv.apple.com . De app is ook beschikbaar op bepaalde smart-tv's, gameconsoles en kabelsettopboxen.

Apple zei dat Friday Night Baseball voor een beperkte tijd beschikbaar zal zijn op Apple TV+ zonder dat er een abonnement nodig is. Maar uiteindelijk moet u zich abonneren.

Zie de handleiding van Pocket-lint voor meer informatie over Apple TV+ en hoe het werkt.

Geschreven door Maggie Tillman.