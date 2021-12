Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel we werden getrakteerd op een Ted Lasso- kerstspecial als onderdeel van seizoen 2, werd deze in de zomer aan Apple TV+ toegevoegd, dus het was moeilijk om je feestelijk te voelen tijdens het kijken.

Er is nu echter een tweede aflevering met kerstthema beschikbaar, die u hier bovenaan deze pagina kunt bekijken.

Ted Lasso - The Missing Christmas Moustache is een korte animatiefilm met de originele cast, waaronder Jason Sudekis, Hannah Waddingham, Nick Mohammed en Juno Temple. Brett Goldstein keert ook terug als Roy Kent, zij het deze keer in gebleekte vorm.

Het heeft allemaal een passend vakantiethema en duurt iets meer dan vierenhalve minuut. Je kunt het ook bekijken via de Apple TV+ app of YouTube als je het op een groot scherm wilt bekijken.

Apple Original Ted Lasso is een enorm succes gebleken sinds het eerste seizoen op Apple TV+ in augustus 2020.

Het heeft talloze prijzen gewonnen, waaronder een Emmy voor Outstanding Comedy Series en een paar Golden Globes. Het is ook genomineerd voor nog een aantal andere, die begin volgend jaar worden aangekondigd.

Een derde seizoen is onderweg en je kunt de voortgang ervan volgen in onze handige functie hier: releasedatum van Ted Lasso seizoen 3, hoe je kunt kijken en hoe je bij kunt praten .