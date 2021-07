Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple hoopt NFL Sunday Ticket te krijgen, een sportpakket dat NFL-wedstrijden in het reguliere seizoen uitzendt die niet beschikbaar zijn op lokale filialen, evenals alle regionale zondagmiddagspellen geproduceerd door Fox en CBS. DirecTV heeft momenteel het contract om Sunday Ticket aan te bieden, maar dat loopt af in 2022, waarna Apple de lucratieve deal zou kunnen scoren.

Volgens een nieuw rapport van The Information heeft Apple een vroeg belang bij het veiligstellen van de rechten op NFLs Sunday Ticket-pakket voor zijn Apple TV+ videostreamingservice, hoewel John Ourand van Sports Business Journal beweerde dat de NFL nog niet in officiële onderhandelingen is begonnen. Houd er rekening mee dat Apple waarschijnlijk niet het enige bedrijf zal zijn dat Sunday Ticket probeert te bemachtigen. Disneys ESPN+ en Amazons Prime Video zullen waarschijnlijk tot de topspelers behoren die ook proberen meer games voor hun streamingplatforms te beveiligen.

Interessant genoeg zei The Information dat Sunday Ticket ertoe heeft geleid dat DirecTV (en AT&T) geld heeft verloren op weg naar 2022. AT&T zal zelfs "nettoverliezen" betalen tot $ 2,5 miljard over de resterende looptijd van zijn contract. We vermoeden echter dat het voor Apple niet per se over het rechtstreeks verdienen van miljarden dollars via Sunday Ticket, maar meer over het verleiden van sportfans tot zijn dienst.

Ook Amazon ziet duidelijk de voordelen van het aanbieden van meer sportverslaggeving op zijn streamingdienst. Zo kreeg het eerder dit jaar exclusieve rechten op Thursday Night Football-wedstrijden. Over Amazon gesproken, Apple heeft vorig jaar de voormalige directeur van het bedrijf, Jim DeLorenzo, gestroopt om zijn inspanningen op het gebied van sportinhoud te leiden. Misschien leidt hij de aanklacht voor Sunday Ticket.