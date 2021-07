Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende vlaggenschipserie van Apple TV+, Foundation, lijkt de omvang en het succes van Game of Thrones te evenaren, maar dan in de ruimte.

De nieuwe tv-serie is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1951, die vier sequels en twee prequels voortbracht en is geschreven door de beroemde sci-fi-auteur Isaac Asimov. In de boekenreeks speelt Foundation zich af in de toekomst, wanneer de wereld die we nu kennen een herinnering aan het verleden is, aangezien mensen sindsdien de melkweg hebben gekoloniseerd. De eerste roman introduceert Hari Seldon, een briljante visionair en psychohistoricus die wiskunde en waarschijnlijkheid gebruikt om de toekomst te voorspellen.

De Apple TV+-versie van Foundation gaat in september in première, dus dit is het moment om alles over de serie te leren. Dit is wat u moet weten.

Laten we beginnen met de basis: cast en crew. De Foundation Apple TV+-serie wordt geleid door David S Goyer. Het is ook geschreven door Goyer en Josh Friedman. Goyer is vooral bekend door het schrijven van alle drie de films in Christopher Nolans Dark Knight Trilogy. Ondertussen heeft Friedman War of the Worlds uit 2005 en Terminator: Dark Fate uit 2019 geschreven, en hij heeft een groot aantal credits op tv-shows. Deze twee zijn dus een goed paar om aan Asimovs sci-fi-epos te werken.

De cast wordt geleid door Jared Harris (Mad Men en Chernobyl) als Hari Seldon en Lee Pace (Captain Marvel en Halt and Catch Fire) als Brother Day.

Hier is een overzicht van alle bekende castinginformatie tot nu toe:

Jared Harris - Hari Seldon

Lee Pace - Broederdag

Lou Llolbell - Gaal Dornick

Leah Harvey - Salvor Hardin

Laura Birn - Demerzel

Cassian Bilton - Broeder Dawn

Terrence Mann - Broeder Dusk

Pravesh Rana - Onbevestigde karakternaam

Alfred Enoch - Onbevestigde karakternaam

Nu je weet wie wie speelt, laten we eens kijken waar de show waarschijnlijk over zal gaan als deze debuteert. Degenen die Asimovs roman Foundation hebben gelezen, vragen zich waarschijnlijk af hoe het in hemelsnaam kan werken als een tv-show, aangezien er tientallen jaren verstrijken tussen elk hoofdstuk van de roman.

Foundation (de roman) begint met Hari Seldon, die een nieuwe tak van wetenschap creëerde die bekend staat als Psychohistory, die alle gegevens van duizenden jaren menselijke geschiedenis combineert tot een formule die grootschalige menselijke gebeurtenissen kan voorspellen. Met behulp van deze formule ontdekt Seldon dat het Galactische Rijk, dat 12.000 jaar heeft geregeerd, binnenkort zal instorten en zal leiden tot 30.000 jaar in wezen wetteloze anarchie in de melkweg. Wat een voorspelling, toch?

Seldons plan is om de basis te leggen voor een tweede rijk dat dat donkere tijdperk tot duizend jaar zal terugbrengen. Dat is in wezen het eerste hoofdstuk van het eerste boek van de Foundation-reeks. Het tweede hoofdstuk begint 50 jaar later, ruim na Seldons dood. Elk hoofdstuk bevat meestal een vergelijkbare tijdsprong met nieuwe personages in elk hoofdstuk. Het zal interessant zijn om te zien of elk seizoen van Foundation een hoofdstuk in de roman volgt.

Apple heeft tot nu toe één trailer voor de nieuwe show uitgebracht:

Enthousiast om Foundation op Apple TV+ te kijken? Wij ook. Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten. Het gaat in première op 24 september 2021. Apple brengt meestal de eerste drie afleveringen van nieuwe shows tegelijk uit, gevolgd door één aflevering per week. Dat betekent dat er elke vrijdag nieuwe afleveringen moeten verschijnen.

Apple TV+-abonnees kunnen de nieuwe serie streamen vanuit de Apple TV-app. Een maandelijks abonnement kost $ 4,99 per maand in de VS. U kunt ook toegang krijgen tot Apple TV+ als onderdeel van een Apple One-abonnement. Bekijk onze handleidingen over de Apple TV-app, Apple TV+ en Apple One voor meer informatie:

Geschreven door Maggie Tillman.