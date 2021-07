Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple rolt de eerste publieke bèta van tvOS 15 uit . Dat betekent dat openbare bètatesters, of andere niet-ontwikkelaars, de nieuwe update kunnen downloaden en proberen op hun Apple TV (in ieder geval de nieuwere modellen).

Om de bètaversie van de volgende update van het besturingssysteem van Apple op je settopbox te laten draaien, moet je je aanmelden voor het bètatestprogramma van Apple. Meedoen is gratis. Vervolgens moet je het juiste certificaat installeren van de openbare bètawebsite van Apple, en dan kun je de updates draadloos downloaden.

Als u eerder lid bent geworden van het gratis bètaprogramma van Apple, moet u zich opnieuw inschrijven voor deze nieuwste versies. Hier is alles wat u moet weten.

Ook:

Met het openbare bètaprogramma van Apple kun je macOS Monterey downloaden en installeren op je Mac. Zorg er wel voor dat het een secundaire computer is en niet uw hoofdcomputer, want deze kan vol met bugs zitten en dingen kapot kunnen maken. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we de download- en installatiestappen hieronder beschreven.

Meld u op uw computer aan voor het bètaprogramma van Apple. Of meld u aan als u een bestaand lid bent. Accepteer de algemene voorwaarden van Apple. Nadat u bent ingelogd, gaat u naar het tabblad tvOS Scrol naar het gedeelte Aan de slag van de tvOS-bètapagina en schrijf je Apple TV in Ga op je Apple TV naar het instellingenmenu en selecteer "Gebruikers en accounts". U moet zijn ingelogd met dezelfde Apple ID als het bètaprogramma. Selecteer in het instellingenmenu Systeem > Software-update. Schakel Open openbare bèta-updates ophalen in. Zodra deze instelling is ingeschakeld, werkt u uw Apple TV bij vanuit uw systeeminstellingen. Open Instellingen op uw Apple TV.

Klik op Systeem.

Klik op Software-updates.

Klik op Software bijwerken.

Klik op Downloaden en installeren.

Problemen hebben? Als de bovenstaande stappen niet werken, probeer dan deze methode:

Volg stap 1 t/m 4 zoals hierboven beschreven. Open Instellingen op uw Apple TV. Klik op Accounts. Klik op iCloud, iTunes en App Store of Game Center. U moet zijn ingelogd met dezelfde Apple ID als het bètaprogramma. Klik op Menu op uw Siri Remote. Klik nogmaals op Menu op uw Siri Remote. Klik op Systeem. Klik op Software-updates. Schakel Ontvang openbare bèta-updates in. Klik op Openbare bèta-updates ophalen. Klik op Akkoord. Zodra deze instelling is ingeschakeld, werkt u uw Apple TV bij vanuit uw systeeminstellingen. Open Instellingen op uw Apple TV.

Klik op Systeem.

Klik op Software-updates.

Klik op Software bijwerken.

Klik op Downloaden en installeren.

De volgende Apple TV-modellen worden ondersteund door tvOS 15:

Apple TV 4K (2021)

Apple TV 4K (2017)

Apple TV HD (vierde generatie)

Apple zal gedurende de zomer verschillende ontwikkelaars- en openbare bètas van tvOS 15 zaaien - die je via de ether kunt downloaden. Verwacht dat de definitieve versie van de software-update ergens dit najaar officieel wordt gelanceerd voor alle ondersteunde Apple TVs, waarschijnlijk wanneer de volgende iPhone wordt uitgebracht. De definitieve versie is ook gratis en kan via de ether worden gedownload - er is geen bètaprogramma vereist.

Bekijk dan ons uitgebreide functieoverzicht:

Geschreven door Maggie Tillman.