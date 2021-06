Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples WWDC 2021-keynote duurde twee uur, dus je hebt het misschien gemist om even te praten over de Apple TV-ervaring en de aanstaande update van het tvOS 15-besturingssysteem. Naast de gebruikelijke bugfixes en prestatieverbeteringen, voegt tvOS 15 verschillende nieuwe functies toe. Dit is wat u moet weten.

De eerste bèta is nu beschikbaar voor ontwikkelaars om te testen

Gratis "officiële" update voor consumenten die dit najaar komt

Apple zal later dit jaar tvOS 15 als gratis download uitbrengen. Het zal waarschijnlijk naast iOS 15 en iPadOS 15 en misschien zelfs macOS Monterey worden gelanceerd. Ontwikkelaars kunnen nu de tvOS 15-bèta downloaden. Hoewel de openbare bèta in juli van start gaat, wil je waarschijnlijk wachten op de officiële release in de herfst van 2021.

Als je Apple TV een willekeurige versie van tvOS draait, kan deze tvOS 15 draaien. (Apple TV-apparaten van 2014 en eerder hebben andere Apple TV-software.) Als je niet zeker weet welke Apple TV je bezit, zoek dan naar een App Store. Als je geen App Store hebt, heb je een oudere Apple TV die tvOS niet ondersteunt.

De volgende Apple TV-apparaten zijn compatibel met tvOS 15:

Apple TV HD

Apple TV 4K (2017)

Apple TV 4K (2021)

Hieronder staan de belangrijkste functies die Apple tijdens de presentatie heeft benadrukt, hoewel de update waarschijnlijk veel andere, kleinere upgrades en bugfixes bevat. (Opmerking: naarmate de software het bètatestproces doorloopt, kunnen sommige functies worden verwijderd of zelfs toegevoegd.)

De originele HomePod kan worden gebruikt als standaardluidspreker voor Apple TV. Nu komt deze functie naar de HomePod mini, zodat eigenaren die ook een Apple TV 4K hebben, geluid van hoge kwaliteit kunnen ervaren voor al hun Apple TV-apps en -games, waardoor ze niet meer Control Center hoeven te openen of AirPlay-instellingen hoeven aan te passen.

De grootste verandering is dat je meerdere cameras tegelijk kunt bekijken via een nieuwe rasterweergave die rechtstreeks toegankelijk is vanuit het Control Center op je tv en via een nieuwe rasterknop in de cameraweergave op volledig scherm. Een andere leuke functie is dat wanneer een HomeKit Secure Video-compatibele camera beweging detecteert, er een beeld-in-beeld-meldingsvenster verschijnt bovenop elke actieve app. U krijgt toegang tot een weergave op volledig scherm met een klik op de Siri Remote.

Meldingen kunnen per camera worden aangepast en u kunt specificeren welke soorten activiteiten de waarschuwing activeren. Ten slotte zullen HomeKit-accessoirebedieningen ook beschikbaar zijn in tvOS 15 in cameraweergave. Degenen die zijn toegewezen aan dezelfde kamer als een camera, verschijnen in de rechterbenedenhoek van een cameraweergave. Er kunnen vier HomeKit-accessoires worden weergegeven, maar u kunt vegen om meer te bekijken als u meerdere slimme apparaten in uw huis heeft.

SharePlay zal beschikbaar zijn in het Control Center van tvOS 15. Hiermee kunnen gebruikers films en tv-programmas bekijken en naar muziek luisteren in FaceTime-groepen - het afspelen wordt natuurlijk voor iedereen gesynchroniseerd, wat betekent dat de functie dient als een kijkfeestachtige ervaring. In de Apple TV+-app wordt in een nieuw gedeelte Gedeeld met jou inhoud weergegeven die door je contacten is gedeeld via berichten en e-mail. De fotos van uw contacten verschijnen zelfs onder hun suggesties.

Siri krijgt de mogelijkheid om on-demand films en shows op te dienen via de HomePod mini. Je kunt zeggen "Hé Siri, bekijk de nieuwste aflevering van Ted Lasso" om de show op je Apple TV te laten verschijnen. Siri kan zelfs automatisch je tv inschakelen en naar de juiste ingang gaan als je tv HDMI-CEC heeft.

Apple zei dat tvOS 15 Spatial Audio zal ondersteunen voor geselecteerde films en shows (inclusief in de Apple TV-app) - waardoor een privé, virtuele surround sound-achtige ervaring wordt gecreëerd die je positie ten opzichte van je tv kan bepalen terwijl je een compatibele hoofdtelefoon draagt, zoals zoals de AirPods Pro en AirPods Max.

Een korte blik tijdens het Home-gedeelte van de WWDC 2021-keynote suggereerde dat er ook nieuwe schermbeveiligingen komen.

Geschreven door Maggie Tillman.