Kalibreren met kleurbalans op Apple TV

(Pocket-lint) - Tijdens het Spring Loaded-evenement van Apple in april onthulde het bedrijf dat de nieuwe Apple TV 4K een nieuwe functie zal hebben genaamd Color Balance.

Hiermee kunt u het beeld dat van de Apple TV-box naar uw televisie wordt gestuurd, kalibreren, zodat gestreamde films en tv-programmas worden gepresenteerd in professionele standaardkleuren en contrast.

Beter nieuws is nog dat deze functie nu ook beschikbaar is op eerdere Apple TV-modellen: de standaard HD-box en de Apple TV 4K uit 2017.

Hier leggen we uit hoe u de functie Kleurbalans uitvoert en of u dit echt moet of niet.

In tegenstelling tot sommige rapporten, kalibreert de functie Kleurbalans van Apple uw tv niet. Het kalibreert het beeld dat uit de Apple TV-box zelf komt, zodat de eindresultaten alleen kunnen worden bekeken met de set-top-box zelf.

Men kan stellen dat het beter zou zijn om uw televisie afzonderlijk te kalibreren (als dat in feite nodig is). Maar dan is kleurbalans zo eenvoudig te gebruiken dat je er net zo goed een draai aan kunt geven.

Apple TV HD of Apple TV 4K met tvOS 14.5

iPhone met Face ID met iOS 14.5

Een tv natuurlijk

- Zodra zowel de Apple TV als uw iPhone zijn bijgewerkt naar hun respectieve nieuwste besturingssystemen, ontgrendelt u uw telefoon en laat u deze ergens in de buurt van de set-too-box achter.

- Ga naar "Instellingen" op de Apple TV.

- Scroll naar "Video en audio" en open het.

- Scroll naar beneden naar "Kleurbalans" en selecteer het.

- Er zou een melding op uw iPhone moeten verschijnen. Volg de stappen op het scherm.

- Er verschijnt nu een overzicht van de iPhone op uw tv. U moet uw iPhone er dichtbij houden, met de voorkant naar binnen (zodat de camera aan de voorkant het tv-scherm kan zien).

- Het vereist snelle metingen van wat er in het overzicht gebeurt en communiceert met uw Apple TV-box. Als u klaar bent, wordt u gevraagd om "Resultaten bekijken".

- Er verschijnt een afbeelding met vergelijkingsknoppen om te zien of deze gekalibreerd en niet-gekalibreerd is. U kunt ervoor kiezen om de kalibratie te behouden of te negeren, afhankelijk van wat u verkiest.

- Klus geklaard.

Let op: het kan zijn dat kleurbalans niet werkt op uw tv. Dit kan zijn omdat het al de juiste kleurbalans heeft. We hebben het geprobeerd met de standaardmodus op onze Philips OLED 754-tv en het kwam met een "niet werkend" scherm. We hebben het vervolgens in de filmmodus geprobeerd en het werkte. Dat betekent natuurlijk dat de Apple TV-box nu het beste is gekalibreerd in de filmmodus, niet noodzakelijk als we terugschakelen naar de standaardmodus.

U kunt de uiteindelijke resultaten echter in- of uitschakelen in de instellingen. En dit kan in ieder geval ook een goede indicatie zijn of de standaardmodus op je tv al correct is ingesteld.

Hoewel dit een eenvoudige manier is om de beelduitvoer van uw Apple TV-box mogelijk te verbeteren, doet het niet veel voor uw tv zelf. Andere bronnen, ofwel aangesloten op HDMI-poorten of via videostreaming, zien eruit als voorheen.

We raden u daarom aan om uw tv - indien nodig - zelf te kalibreren.

Sommige tvs hebben niet eens veel kalibratie nodig. Veel LED- en OLED-tvs worden nu geleverd met pro-standaardkalibratie uit de doos, vaak via een speciale modus, zoals Filmmakers Mode, of met bepaalde soorten HDR-technologieën, zoals Dolby Vision .

Als je Filmmaker Mode of Dolby Vision gebruikt, is het eigenlijk niet aan te raden om presets aan te passen.

We hebben inderdaad berichten gehoord dat het gebruik van kleurbalans op een Apple TV daadwerkelijk invloed heeft op Dolby Vision-uitvoer op ondersteunde inhoud (we zijn momenteel bezig om dit op onze eigen test-tvs te verduidelijken).

In termen van andere soorten inhoud zijn er veel factoren waardoor de beeldkalibratie enorm kan variëren, afhankelijk van de bron, locatie en gebruikersvoorkeuren.

Natuurlijk zijn er enkele industriekalibratiestandaarden die u door een professionele installateur kunt laten instellen, vooral als u van plan bent uw beeldscherm te gebruiken in een thuisbioscoopopstelling of iets dergelijks, maar we hebben de neiging om te merken dat persoonlijke voorkeur het meest is belangrijke factor. En veel tvs worden nu geleverd met sensoren die het beeld automatisch aanpassen aan uw omgevingslicht. Dat zou meer dan genoeg moeten zijn voor de meeste gebruikelijke kijkpraktijken.

Een ding dat we echter zullen aanbevelen, is dat u moet nadenken over het wijzigen van bewegingsverwerkingsopties op standaard of dynamische / levendige modi om zo onopvallend mogelijk te zijn. De meeste tvs hebben standaard bewegingsverwerking met zware handen geactiveerd, waardoor een foto er kunstmatig en plasticachtig uitziet. Voor films schakelen we dergelijke instellingen zelfs helemaal uit.

Maar als u het mooi vindt hoe uw tv eruitziet, houd dat dan zo. Je kunt verdwalen in de instellingen en als je per ongeluk naar de meer geavanceerde opties afdwaalt, kan het er zelfs veel erger uitzien.

