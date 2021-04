Ted Lasso seizoen 2: releasedatum, cast, trailers en geruchten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ted Lasso keert terug voor een tweede seizoen.

Toen Apple aankondigde dat het een acht jaar oude commercial over een American football-coach die een Premier League-club overnam, in een serie veranderde, verwachtten we niet dat het een succes zou worden. Ted Lasso won echter kijkers met zijn onwankelbare positiviteit, en nu kunnen we niet wachten om te zien wat hij en de Diamond Dogs van plan zijn terwijl ze proberen zich een weg terug te vechten van de degradatie van AFC Richmond in een tweede seizoen dat op het programma staat. deze zomer.

Als je op ons lijkt en niet kunt wachten op de première, hebben we alles verzameld wat er te weten valt over Ted Lasso seizoen twee.

Op basis van de afsluiting van het eerste seizoen, waarin het team van Lasso, AFC Richmond, degradeerde naar de Champions League, gaan we ervan uit dat aanpassing aan het leven op een lager niveau een groot deel van het komende seizoen zal zijn terwijl het team probeert terug te werken. tot aan de Premier League. Degradatie betekent meestal dat er grote veranderingen in het verschiet liggen voor een voetbalclub, maar Coach Ted Lasso heeft natuurlijk geen idee - dus hij zal het waarschijnlijk allemaal op zijn eigen eindeloos positieve manier beheren.

We verwachten ook dat Roy Kent van Brett Goldstein zich aan het leven aanpast naarmate zijn carrière ten einde loopt. Bovendien is er zijn relatie met Keely van Juno Temple. Er is ook de terugkeer van Jamie Tartt van Phil Dunster, die aan het einde van het eerste seizoen werd gewonnen door Lasso, hoewel hij nu voor een ander team speelt.

In niet aan seizoen twee gerelateerd nieuws heeft maker van de serie Bill Lawrence op de podcast van Zach Braff en Donald Faison, Fake Doctors, gezegd dat het plan is dat Ted Lasso een serie van drie seizoenen wordt. Dat plan was natuurlijk voordat Lasso een van de grootste hits werd op de streamingdienst Apple TV +.

Zowat elk personage dat in seizoen één te zien was, is gepland om terug te keren. Hier is een volledige lijst van iedereen waarvan Apple heeft bevestigd dat ze zullen terugkeren:

Jason Sudeikis als Ted Lasso

Hannah Waddingham als Rebecca Welton

Juno Temple als Keely Jones

Jeremy Swift als Leslie Higgins

Phil Dunster als Jamie Tartt

Brett Goldstein als Roy Kent

Brendan Hunt als Coach Beard

Nick Mohammed als assistent-manager Nathan "Nate" Shelley

Toheeb Jimoh als Sam Obisanya

Cristo Fernandez als Dani Rojas

James Lance als Trent Crimm

Kola Bokinni als Isaac

Stephen Manas als Richard Montlaur

Annette Badland als Mae

Het tweede seizoen van Ted Lasso gaat op 23 juli 2021 in première op Apple TV + . Het nieuwe seizoen heeft 12 afleveringen, twee meer dan het eerste seizoen. We verwachten dat Apple de eerste drie nieuwe afleveringen tegelijk zal uitbrengen, gevolgd door wekelijks nieuwe afleveringen - net als bij zijn andere shows.

Apple heeft de eerste trailer voor seizoen twee uitgebracht tijdens het Spring Loaded-evenement in april. Bekijk het hieronder.

Bekijk onze gids op Apple TV + voor meer informatie over de streamingdienst van Apple, de thuisbasis van Ted Lasso.

Geschreven door Maggie Tillman.