Waarom Apple een Apple TV mini moet lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na een lange onderbreking heeft Apple een nieuwe versie van de Apple TV 4K onthuld met verbeterde hardware-upgrades, waaronder een krachtigere processor, dit keer overgenomen van de iPhone XS, en een nieuwe afstandsbediening om de bediening gemakkelijker te maken dan voorheen.

De nieuwe Apple TV 4K biedt schijnbaar alles. Dolby Vision , Dolby Atmos , HDR , toegang tot vrijwel elke streamingdienst, toegang tot Apples groeiende bibliotheek met zelfgemaakte inhoud en natuurlijk games en apps via de bijbehorende Apple Arcade- service en App Store.

De zogenaamde "hobby" van Apple staat bovenaan de lijst van streaming-apparaten in vergelijking met die van Amazon , Google en Roku - zeker in termen van prijs - en dat is oké.

Het lijkt erop dat Apple blij is dat de Apple TV daar zit en doet wat hij doet zonder zich zorgen te maken over een enorme impact op de markt, zoals bijvoorbeeld de AirPods zijn gaan domineren.

Maar net als de nu stopgezette Apple HomePod- luidspreker die werd vervangen door het kleinere en goedkopere model, is er een vergelijkbare mogelijkheid binnen het Apple TV-assortiment.

Apple zou een Apple TV 4K Mini moeten lanceren.

Kijk verder dan Apple TV en de afgelopen jaren is de concurrentie van kleine settopboxen naar een eenvoudiger, goedkopere tv-stick gegaan die je rechtstreeks in de HDMI-aansluiting aan de achterkant van je televisietoestel steekt.

Amazon, Google, Roku en anderen zijn misschien allemaal begonnen met grotere apparaten, maar ze zijn snel overgeschakeld naar het aanbieden van voornamelijk apparaten die achter de tv zitten, onzichtbaar behalve de afstandsbediening.

Met de komst van Bluetooth en bijbehorende externe apps is de noodzaak om een IR-ontvanger met gezichtslijn te hebben allang verdwenen en dus ook de noodzaak om de doos tentoongesteld of op een plank te hebben, verdwenen.

Een van de belangrijkste manieren waarop Apple een Apple TV 4K mini-ervaring kan bieden, is door het aanbod van de doos te verminderen.

De huidige Apple TV 4K kan gemakkelijk worden gezien als parallel aan de HomePod-luidspreker: het is een volledige ervaring die het beste biedt en levert.

Maar net zoals Apple een veel goedkopere HomePod mini introduceerde door het formaat en de prestaties van de luidspreker te verkleinen, zou Apple dezelfde truc kunnen uitvoeren met de Apple TV 4K.

Door het formaat van de doos te verkleinen, de verwerkingskracht inbegrepen, en zelfs door er een stick van te maken die rechtstreeks op je tv kan worden aangesloten, zou Apple mogelijk de prijs kunnen verlagen en dat zou betekenen dat je hem in meer huizen moet krijgen zonder de potentiële verkoop van origineel model.

Door een meer betaalbare miniversie alleen voor tv te maken, zou Apple ook een Pro-versie van de settopbox kunnen maken, niet gedifferentieerd door beeldkwaliteit of tv-standaarden, maar door zaken als connectiviteit. Het zou de Ethernet-poort kunnen behouden, de verwerkingskracht kunnen vergroten en zelfs zo ver kunnen gaan als het aanbieden van een controller in de doos voor meer meeslepende game-ervaringen.

Zoals we hebben gezien met Googles Chromecast, Amazons Fire TV en Rokus verzameling apparaten, is er een gezonde eetlust voor een kleine stick die je tv nieuwe mogelijkheden geeft, maar die niet hoeft te worden getoond om het te doen.

Het succes van Apple met de HomePod mini zou gemakkelijk kunnen worden gerepliceerd met een Apple TV mini-apparaat, waardoor het de gebruikersbasis kan openen voor zijn streamingaanbod en meer potentiële klanten voor Apple TV + kan aantrekken.

Geschreven door Stuart Miles.