Nieuwe Apple TV 4K krijgt A12 Bionic en HFR

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft eindelijk zijn Apple TV-settopbox bijgewerkt, met een nieuw model met verbeterde verwerking en een paar extra handige functies.

De nieuwe Apple TV 4K wordt geleverd met de A12 Bionic-chipset, zoals eerder te vinden in de iPhone XS en 2020 iPad. Het verbetert ook het origineel uit 2017 door ondersteuning toe te voegen voor video met hoge framesnelheid (HFR) in 60 fps.

Dit omvat HDR-inhoud die is opgenomen in HFR en kan ook via AirPlay vanaf uw iPhone worden gestreamd.

Qua hardware lijkt de doos zelf erg op de vorige generatie, maar de afstandsbediening is veranderd. Het is nu gemaakt van gerecycled aluminium en heeft platte randen, net als de handsets van de iPhone 12-serie.

Het love-it-hate it touchpad is vervangen door een klikwiel, dat ook als scrollwiel gebruikt kan worden en bovenop nog wat aanraakfunctionaliteit heeft.

squirrel_widget_4537663

De Siri-knop is naar de zijkant verplaatst en de afstandsbediening kan nu ook dienst doen als controller voor je tv.

Een andere interessante nieuwe technische functie op de doos is een automatische kleurkalibratiefunctie. U kunt de kleurbalans van uw tv instellen door een iPhone tegen het scherm te houden terwijl de modus actief is. Het zal dan de FaceID-camera van de iPhone gebruiken om de kleuren opnieuw in evenwicht te brengen volgens professionele normen.

De nieuwe Apple TV 4K kan vanaf 30 april worden besteld voor $ 179 (32 GB) of $ 199 (64 GB). Het wordt vanaf eind mei verzonden.

Degenen die niet willen upgraden naar de nieuwe doos en liever gewoon de bestaande afstandsbediening willen vervangen, zal deze ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn.

squirrel_widget_4537690

Geschreven door Rik Henderson.